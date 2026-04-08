105 Feuerwehrleute bekämpften Dachstuhlbrand

105 Einsatzkräfte bekämpften am Dienstag einen Dachstuhlbrand bei einem Mehrfamilienhaus in Passail im Bezirk Weiz. Ein Bewohner (53) wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Weiz eingeliefert.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren wurden am späten Dienstagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in Passail im steirischen Bezirk Weiz alarmiert. Bewohner hatten den Notruf gewählt, nachdem sie ein Feuer im Bereich der thermischen Solaranlage am Dach des Hauses wahrgenommen hatten. Vonseiten der Polizei heißt es dazu: „Bereits kurz nach 16 Uhr bemerkten sie eine starke Hitzeentwicklung im Bereich der Anlage. Im Zuge einer Nachschau wurde durch einen Windstoß plötzlich Feuer entfacht.“

Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert

Erste Löschversuche durch einen Bewohner verliefen erfolglos. Beim Eintreffen der umliegenden Feuerwehren stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. „Ein 53-jähriger Bewohner wurde vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Weiz gebracht“, so die Beamten. Kurz vor 21 Uhr wurde schließlich „Brand-Aus“ gegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.