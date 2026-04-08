Unfall im Bezirk Liezen: Erst Fahrerflucht vermutet

Alles begann mit einer automatischen eCall-Auslösung auf der Buchauer Straße B (117). „Dort wurden zwei leicht verletzte Personen angetroffen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. „Diese gaben an, von einem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift worden zu sein, wodurch ihr eigenes ins Schleudern geraten sei.“ Die beiden – es handelte sich um einen 61-jährigen Mann und dessen 59-jährige Beifahrerin – erzählten, dass der zweitbeteiligte Wagen die Unfallstelle verlassen hätte. Darum ging man vorübergehend von einer Fahrerflucht aus.

Polizei findet zweiten Unfallwagen

Jedoch hatten die Beamten kurz vor dem Eintreffen an der Unfallstelle ein Auto im angrenzenden Wald gesehen. „Bei der Nachschau stellte sich heraus, dass es sich dabei um das zweitbeteiligte Fahrzeug handelte“, erklären die Polizisten. „Der Lenker, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Liezen, wurde im Fahrzeug angetroffen, war jedoch nicht ansprechbar.“ Der Mann hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten und wurde mit dem Notarzthubschrauber C14 ins LKH Linz geflogen. „Die beiden leicht verletzten Personen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung“, so die Exekutive.

Zu schnell unterwegs?

Ersten Unfallerhebungen zufolge dürfte der 22-Jährige ihnen mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen sein – „offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit„, schildert die Polizei. In weiterer Folge kam es zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Wagen der beiden ins Schleudern geriet und im Graben landete. „Dass auch das andere Auto in den Wald geschleudert wurde und dort verunfallte, wurde von den Beteiligten nicht wahrgenommen“, stellen die Beamten abschließend fest.