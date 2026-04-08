Neue ÖBB-Lok wirbt für Steiermark als „Grünes Herz“

Am Wiener Hauptbahnhof wurde heute eine neue ÖBB-Lokomotive präsentiert, die ganz im Zeichen der Steiermark steht. Die auffällige „Taurus“ soll Lust auf Urlaub machen - schon bei der Anreise.

Die neue „Steiermark-Lok“ der ÖBB wurde am Wiener Hauptbahnhof präsentiert und soll künftig als rollende Botschafterin für das „Grüne Herz“ unterwegs sein.

Die neue „Steiermark-Lok“ der ÖBB wurde am Wiener Hauptbahnhof präsentiert und soll künftig als rollende Botschafterin für das „Grüne Herz“ unterwegs sein.

Mit sattem Grün und dem bekannten Steiermark-Herz fällt sie sofort ins Auge: Die neue Taurus-Lokomotive der ÖBB wurde am Mittwoch in Wien offiziell getauft. Unter dem Slogan „Deine Fahrt ins Grüne“ wirbt sie künftig quer durch Österreich und darüber hinaus für das Bundesland. Mit ihren 8.700 PS ist sie nicht nur leistungsstark, sondern vor allem eines: eine rollende Botschafterin für Natur, Genuss und die Vielfalt der Steiermark.

©ÖBB | Willinger Profil der Steiermark-Lok am Bahnsteig (Wien Hauptbahnhof).

Tourismus beginnt schon bei der Anreise

Dass Reisen längst mehr ist als nur das Ziel, betont auch Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. „Leistungsfähige Bahnverbindungen sind ein zentraler Hebel für Wettbewerbsfähigkeit, Sichtbarkeit und Wertschöpfung“, sagt sie. Und weiter: „Denn der Tourismus der Zukunft entscheidet sich nicht nur am Urlaubsort, sondern schon bei der Anreise.“ Genau hier setzt die neue Lok an, sie soll schon unterwegs Vorfreude auf die Steiermark machen.

Bessere Verbindungen als Schlüssel

Auch aus der Steiermark selbst kommt klare Unterstützung für das Projekt. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) sieht in den Investitionen einen wichtigen Schritt: „Die Investitionen in die Schiene verbessern die Erreichbarkeit der Steiermark spürbar und nachhaltig.“ Gleichzeitig lade die Lok dazu ein, „die einzigartige Vielfalt unseres Bundeslandes kennenzulernen“.

©ÖBB | Willinger Von li. na. re.: Geschäftsführer Michael Feiertag (Steiermark Tourismus), ÖBB CEO Andreas Matthä, Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung), Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bei der Loktaufe. ©ÖBB | Willinger Von li. na. re.: ÖBB CEO Andreas Matthä, Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer, Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Geschäftsführer Michael Feiertag (Steiermark Tourismus) bei der Loktaufe.

Milliarden für die Bahn-Infrastruktur

Hinter der neuen Lok steht mehr als nur ein Marketingprojekt. Die ÖBB investieren 2026 rund 552 Millionen Euro in der Steiermark. Geplant sind moderne, barrierefreie Bahnhöfe, die Elektrifizierung weiterer Strecken und ein Ausbau der Infrastruktur. Ziel sind dichtere Takte, kürzere Reisezeiten und bessere Verbindungen. ÖBB-CEO Andreas Matthä bringt es auf den Punkt: „Diese Lokomotive steht sinnbildlich für die neue Stärke der Steiermark auf der Schiene.“

Urlaub beginnt im Zug

Auch für den Tourismus ist die Bahn ein entscheidender Faktor. „Für unsere internationalen Gäste beginnt der Urlaub nicht erst am Ziel, sondern schon auf dem Weg dorthin“, erklärt Astrid Steharnig-Staudinger von der Österreich Werbung. Die neue Lok unterstreicht genau diesen Gedanken. Für Steiermark Tourismus ist klar: „Die Lok ist mehr als ein Blickfang. Sie ist ein rollender Botschafter für die Steiermark“, so Geschäftsführer Michael Feiertag.