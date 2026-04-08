Jahrzehntelanger Einsatz: Feuerwehr-Urgestein verstorben

Mit Willi Rodler verliert die Freiwillige Feuerwehr ein prägendes Mitglied, das über Jahrzehnte mit Herzblut dabei war. Sein Engagement und seine Verlässlichkeit hinterlassen eine spürbare Lücke.

Willi Rodler war über Jahrzehnte ein prägendes Mitglied der Feuerwehr Nitscha und bis zuletzt mit großem Engagement im Einsatz.

Willi Rodler war über Jahrzehnte ein prägendes Mitglied der Feuerwehr Nitscha und bis zuletzt mit großem Engagement im Einsatz.

Die Nachricht trifft die Freiwillige Feuerwehr Nitscha mitten ins Herz: „Mit großer Betroffenheit müssen wir bekannt geben, dass unser langjähriges Mitglied LM Willi Rodler am Ostermontag, dem 6. April 2026, von uns gegangen ist.“ Über Jahrzehnte hinweg war Willi Rodler fixer Bestandteil der Feuerwehr – jemand, auf den man sich immer verlassen konnte. Sein Weg begann bereits im Jahr 1978, als er der Feuerwehr beitrat.

Verantwortung über viele Jahre

Willi Rodler übernahm früh Verantwortung und prägte die Feuerwehr nachhaltig. Von 1987 bis 2002 kümmerte er sich als Kassier um die finanziellen Belange. Danach führte ihn sein Weg weiter in eine neue Rolle: Von 2002 bis 2019 war er Gruppenkommandant. Doch nicht nur im Einsatz und in Funktionen war Rodler unverzichtbar. Bis zuletzt war er einer der Hauptorganisatoren des zweitägigen Feuerwehrfestes.

Eine Lücke, die bleibt

Mit seinem Tod verliert die Feuerwehr nicht nur ein Mitglied, sondern einen Menschen, der Spuren hinterlassen hat. „Mit seinem Tod reißt er eine tiefe Lücke in unsere Gemeinschaft.“ Worte, die zeigen, wie groß der Verlust ist. Die Gedanken sind nun bei seiner Familie: „Das Kommando spricht der Familie ihre aufrichtige Anteilnahme aus und wünschen viel Kraft in dieser schweren Zeit.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert