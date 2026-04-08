Jan Delay macht mit Jubiläumstour Halt in der Steiermark

Ein echtes Konzert-Highlight wartet im Sommer 2026 in der Steiermark: Jan Delay & Disko No. 1 bringen ihre Jubiläumstour nach Leoben. Am Hauptplatz wird gefeiert - mit Hits aus 25 Jahren.

Am Samstag, dem 25. Juli 2026, wird der Hauptplatz in Leoben zur Konzertbühne. Jan Delay & Disko No. 1 machen im Rahmen ihrer „Best of 25 Years +2“-Tour Halt in der Steiermark. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets sind ab 69 Euro erhältlich, unter anderem online über oeticket.

Ein Vierteljahrhundert voller Hits

Seit über 25 Jahren steht Jan Delay für unverwechselbaren Sound zwischen Funk, Hip-Hop und Rock. Gemeinsam mit seiner Band Disko No. 1 bringt er die größten Songs seiner Karriere auf die Bühne. Die Jubiläumstour hat bereits in den vergangenen Sommern für volle Plätze und ausgelassene Stimmung gesorgt. Nun geht das Erfolgsprojekt in die Verlängerung.

„Wenn’s am schönsten ist …“

„Wenn‘s am schönsten ist …soll man bekanntlich einfach weitermachen!“ – unter diesem Motto wird der Jubiläumssommer 2026 noch einmal gefeiert. Die bisherigen Tourneen waren geprägt von Groove, Schweiß und jeder Menge Energie. Über mehr als fünfzig Shows hinweg entwickelte sich die Konzertreihe zu einem echten Publikumsmagneten.

Letzte Chance für Fans

Für alle, die das Spektakel bisher verpasst haben, bietet sich jetzt die Gelegenheit. Der verlängerte Jubiläumssommer macht auch in Leoben Halt und bringt die „Fabrik der glücklichen Gesichter“ ein letztes Mal auf Tour. Alte und neue Fans können sich auf einen Abend voller bekannter Hits und mitreißender Live-Momente freuen.