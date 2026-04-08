Böschungsbrand legt Südbahn lahm: Strecke gesperrt

Ein Feuerwehreinsatz sorgt aktuell auf der Südbahn in der Steiermark für massive Einschränkungen. Zwischen Peggau und Mixnitz steht der Zugverkehr still. Pendler müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Auf der wichtigen Südbahnstrecke ist derzeit (Mittwoch, 8. April 2026) kein Durchkommen. Zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Mixnitz-Bärenschützklamm wurde der Zugverkehr komplett eingestellt. Auslöser ist ein Böschungsbrand, der einen Feuerwehreinsatz notwendig macht. Laut ÖBB bleibt die Strecke voraussichtlich bis 20 Uhr gesperrt.

ÖBB richtet Ersatzverkehr ein

Um die Auswirkungen abzufedern, wurden Ersatzmaßnahmen gestartet. „Für Fernverkehrszüge haben wir für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Bruck/Mur Bahnhof und Graz Hbf angefordert“, informieren die ÖBB. Auch im Nahverkehr wird reagiert: „Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr haben wir für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Peggau-Deutschfeistritz Bahnhof und Mixnitz-Bärenschützklamm Bahnhof angefordert.“

Bis zu 60 Minuten mehr einplanen

Für Reisende bedeutet die Situation vor allem eines: mehr Zeit. „Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ein“, heißt es seitens der ÖBB. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Kapazitäten eingeschränkt sein können und alternative Verbindungen genutzt werden sollten, wenn möglich.

Hinweise für Fahrgäste

Vor allem für mobilitätseingeschränkte Personen gibt es einen wichtigen Hinweis: „Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, die für ihre Fahrt Unterstützung benötigen, wird dringend empfohlen, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB Kundenservice unter 05-1717-5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette zu gewährleisten.“