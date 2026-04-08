Personalrochade: Drei neue Leiter bei der Polizei Steiermark

In der Steiermark wurden gleich drei wichtige Führungspositionen neu besetzt. Zwei Oberstleutnante und ein Kontrollinspektor übernehmen neue Aufgaben - vom Anhaltezentrum Vordernberg bis nach Liezen und Niklasdorf.

Seit Kurzem stehen drei erfahrene Polizeikräfte an der Spitze neuer Dienststellen in der Steiermark. Landespolizeidirektor Gerald Ortner überreichte die offiziellen Bescheide und wünschte ihnen für ihre neuen Aufgaben alles Gute. Mit Oberstleutnant Stefan Schatz, Oberstleutnant Tanja Zefferer und Kontrollinspektor Stefan Gurmann übernehmen gleich drei Führungspersönlichkeiten neue Verantwortung.

Neue Chefin für den Bezirk Liezen

Tanja Zefferer ist seit 2021 im Bezirkspolizeikommando Liezen tätig. Ihre Karriere begann allerdings in Salzburg. Nach ihrer Ausbildung zur dienstführenden Beamtin und einer Verwendung im Bundeskriminalamt ging sie den nächsten Schritt in Richtung Führung. 2017 startete sie das Bachelorstudium „Polizeiliche Führung“ und schlug damit die Offizierslaufbahn ein. Dabei kam sie erstmals mit dem Bezirk Liezen in Kontakt. Im September 2020 begann sie zusätzlich das Masterstudium „Strategisches Sicherheitsmanagement“. Nun übernimmt sie die Leitung im Bezirk und folgt damit Oberst Siegmund Schnabl als Bezirkspolizeikommandantin nach.

©LPD Stmk Oberstleutnant Tanja Zefferer ist neue Bezirkspolizeikommandantin in Liezen.

Vom Grenzdienst an die Spitze in Vordernberg

Die Laufbahn von Stefan Schatz begann bereits 1998. Nach mehreren Jahren im Grenzbereich in Kärnten und seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten im Jahr 2003 sammelte er weitere Erfahrung in Bad St. Leonhard. 2021 entschied er sich für das Bachelorstudium „Polizeiliche Führung“, das er erfolgreich abschloss. Danach wurde er zum Offizier ernannt und wechselte ins Bundesministerium für Inneres. Dort arbeitete er in der Abteilung für Organisation sowie Personal- und Sachressourcenmanagement. Im Dezember des vergangenen Jahres zog es ihn schließlich in die Steiermark. Zunächst war er stellvertretender Kommandant im Anhaltezentrum Vordernberg, nun hat er die Leitung übernommen.

©LPD Stmk Oberstleutnant Stefan Schatz ist neuer Kommandant des Anhaltezentrums Vordernberg.

Erfahrungsträger übernimmt in Niklasdorf

Auch in Niklasdorf gibt es eine neue Führung. Stefan Gurmann blickt auf viele Jahre Erfahrung zurück. Seine berufliche Laufbahn war lange Zeit von der Polizeiinspektion Leoben-Josef-Heißl-Straße sowie der Verkehrsinspektion Leoben geprägt. Dort konnte er ein breites Einsatzspektrum kennenlernen. 2023 wechselte er schließlich zur Polizeiinspektion Niklasdorf. Als stellvertretender Inspektionskommandant arbeitete er sich intensiv in die Abläufe und Besonderheiten des Standorts ein. Nun übernimmt er die Funktion des Inspektionskommandanten.