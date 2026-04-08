Sonnig, aber frostiger Start in den Donnerstag in der Steiermark

Am Donnerstag, dem 9. April 2026, setzt sich in der Steiermark das ruhige Frühlingswetter fort. „Unverändert sonnig und trocken geht es durch den Tag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz wolkenlos bleibt es allerdings nicht: Über der westlichen Obersteiermark ziehen im Tagesverlauf einige Schichtwolken durch. Der Tag beginnt vielerorts frostig, auch im Hügelland sind in ungünstigen Lagen leichte Minusgrade möglich. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 10 bis 16 Grad. Dazu weht ein kühler, mäßiger Nordwind.