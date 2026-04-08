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Foto auf 5min.at zeigt Kirschblüten am Rosenhain in Graz
Viel Sonne, aber frostiger Start: Der Donnerstag bleibt in der Steiermark freundlich.
Steiermark
08/04/2026
Prognose

Sonnig, aber frostiger Start in den Donnerstag in der Steiermark

Die Steiermark bleibt am Donnerstag sonnig und trocken. In der Früh ist es jedoch vielerorts noch frostig.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Am Donnerstag, dem 9. April 2026, setzt sich in der Steiermark das ruhige Frühlingswetter fort. „Unverändert sonnig und trocken geht es durch den Tag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz wolkenlos bleibt es allerdings nicht: Über der westlichen Obersteiermark ziehen im Tagesverlauf einige Schichtwolken durch. Der Tag beginnt vielerorts frostig, auch im Hügelland sind in ungünstigen Lagen leichte Minusgrade möglich. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 10 bis 16 Grad. Dazu weht ein kühler, mäßiger Nordwind.

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