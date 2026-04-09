Lotto: Steirer gewinnt 339.000 Euro – jetzt wird um Millionen gespielt

Großes Lotto-Glück in der Steiermark: Ein Joker-Gewinn bringt fast 340.000 Euro ins Land. Und jetzt wird’s noch spannender - am Sonntag geht es um satte 1,4 Millionen Euro.

In der Steiermark klingeln schon jetzt die Kassen und am Sonntag wartet auch noch der Millionen-Jackpot.

In der Steiermark klingeln schon jetzt die Kassen und am Sonntag wartet auch noch der Millionen-Jackpot.

Die Mittwochsrunde von Lotto „6 aus 45“ hat keinen Sechser gebracht und genau das macht die nächste Ziehung jetzt besonders spannend. Denn am Sonntag, dem 12. April 2026, geht es um einen Jackpot von rund 1,4 Millionen Euro. Wer also schon länger vom großen Gewinn träumt, bekommt jetzt die nächste Chance. Die Hoffnung auf die „sechs Richtigen“ lebt und diesmal ist der Einsatz besonders verlockend.

Knapp daneben ist auch was wert

Ganz leer sind einige Tipper trotzdem nicht ausgegangen. Drei Spielteilnehmer haben mit einem Fünfer plus Zusatzzahl den Hauptgewinn nur knapp verpasst. Als kleines Trostpflaster gab es für jeden von ihnen immerhin mehr als 24.400 Euro. Gespielt wurde dabei in Niederösterreich, Tirol und auch in der Steiermark; hier sogar per Quicktipp.

Steiermark jubelt über Joker-Gewinn

Für echte Jubelstimmung sorgt aber ein Gewinn, der direkt in die Steiermark geht. Beim Joker wurde nämlich ein Solo-Gewinn erzielt und der hatte es in sich. Die einzige richtige Joker-Zahl lag auf einem steirischen Lottoschein, inklusive angekreuztem „Ja“. Da es sich um einen Jackpot gehandelt hat, bringt dieser Gewinn rund 339.600 Euro. Ein ordentlicher Geldregen für eine glückliche Spielerin oder einen glücklichen Spieler.

Sonntag wird spannend

Die nächste Ziehung am Sonntag verspricht also Hochspannung. Mit einem Millionen-Jackpot, weiteren Chancen bei LottoPlus und dem Joker bleibt die Frage: Wo schlägt das Glück als Nächstes zu? Moderiert wird die Ziehung von Evelyn Vysher.