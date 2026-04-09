Feldbach: 16-Jährige auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Donnerstagfrüh, 9. April 2026, kam es in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7.35 Uhr war ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Auto auf der Grazer Straße stadteinwärts unterwegs. Zur selben Zeit überquerte eine 16-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark einen Zebrastreifen. Dabei kam es zur Kollision, das Mädchen wurde vom Auto erfasst. Laut Angaben des Lenkers dürfte ihn die tiefstehende Sonne geblendet haben. Dadurch habe er die Jugendliche am Schutzweg übersehen. Unmittelbar nach dem Unfall wurde die 16-Jährige erstversorgt. Anschließend brachten Einsatzkräfte sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach. Von dort wurde sie zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik des LKH Graz verlegt.