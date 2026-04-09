149 Starter: Liftlerrennen am Galsterberg bricht Rekord

In Michaelerberg-Pruggern ging das traditionelle Liftlerrennen am Galsterberg in die 40. Runde. Mit 149 Starterinnen und Startern wurde heuer ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.

Am Dienstag, dem 7. April 2026, fand auf der Vorderkar-Piste (Nr. 10) am Galsterberg das 40. Liftlerrennen der Seilbahner der Skiregion Schladming-Dachstein statt. Das Jubiläum stand im Zeichen von sportlichem Wettbewerb und regionalem Austausch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bergbahnen.

Rekordbeteiligung beim Rennen

Insgesamt 149Teilnehmer nahmen am Bewerb teil – so viele wie noch nie zuvor. 34 Teams gingen an den Start. Auffällig war die starke Beteiligung bei den Damen: Sechs reine Damenmannschaften stellten sich der Herausforderung auf der Piste.

Sieger in Einzel- und Teamwertungen

In der Damen-Mannschaftswertung gewann das Team „Die Schneeraketen“ von den Planai-Hochwurzen-Bahnen mit Nadine Schütter, Anna Keinprecht, Birgit Walcher und Sandra Schrempf. Die Tagesbestzeit bei den Herren erzielte Mario Sieder (Planai-Hochwurzen-Bahnen), bei den Damen lag Verena Weissenbacher (Reiteralm) vorne. Die Gesamt-Mannschaftswertung ging an die „Planai Yetis“. Die Siegerehrung mit anschließender Verlosung fand auf der Happy Alm statt. Für die musikalische Umrahmung der After-Race-Party sorgte die Gruppe „Milchkannen Express“.

©Sabrina Melcher Peter Weichbold (Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen und des Galsterbergs), Daniel Berchthaller (Geschäftsführer der Reiteralm) und Manfred Engelhardt (Geschäftsführer des Ski Rittisbergs) gratulierten den Siegermannschaften.

Gemeinschaft im Mittelpunkt

Peter Weichbold, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen und des Galsterbergs, betonte die Bedeutung der Veranstaltung: „Dass wir heuer so viele Teilnehmer wie noch nie begrüßen durften, freut mich ganz besonders. Das Liftlerrennen ist längst mehr als ein sportlicher Wettkampf – es bringt unsere Kollegen aus der ganzen Region zusammen. Ein großes Dankeschön an das Team am Galsterberg für die perfekte Organisation.“

