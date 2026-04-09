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/ ©Sabrina Melcher
Foto auf 5min.at zeigt mehrere Personen in die Kamera lächeln.
Die Siegerteams des 40. Liftlerrennens am Galsterberg wurden im Rahmen der Siegerehrung ausgezeichnet.
Schladming/Liezen
09/04/2026
40. Liftlerrennen
#goodnews

149 Starter: Liftlerrennen am Galsterberg bricht Rekord

In Michaelerberg-Pruggern ging das traditionelle Liftlerrennen am Galsterberg in die 40. Runde. Mit 149 Starterinnen und Startern wurde heuer ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(228 Wörter)

Am Dienstag, dem 7. April 2026, fand auf der Vorderkar-Piste (Nr. 10) am Galsterberg das 40. Liftlerrennen der Seilbahner der Skiregion Schladming-Dachstein statt. Das Jubiläum stand im Zeichen von sportlichem Wettbewerb und regionalem Austausch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bergbahnen.

Rekordbeteiligung beim Rennen

Insgesamt 149Teilnehmer nahmen am Bewerb teil – so viele wie noch nie zuvor. 34 Teams gingen an den Start. Auffällig war die starke Beteiligung bei den Damen: Sechs reine Damenmannschaften stellten sich der Herausforderung auf der Piste.

Sieger in Einzel- und Teamwertungen

In der Damen-Mannschaftswertung gewann das Team „Die Schneeraketen“ von den Planai-Hochwurzen-Bahnen mit Nadine Schütter, Anna Keinprecht, Birgit Walcher und Sandra Schrempf. Die Tagesbestzeit bei den Herren erzielte Mario Sieder (Planai-Hochwurzen-Bahnen), bei den Damen lag Verena Weissenbacher (Reiteralm) vorne. Die Gesamt-Mannschaftswertung ging an die „Planai Yetis“. Die Siegerehrung mit anschließender Verlosung fand auf der Happy Alm statt. Für die musikalische Umrahmung der After-Race-Party sorgte die Gruppe „Milchkannen Express“.

Foto auf 5min.at zeigt mehrere Personen in die Kamera lächeln.
©Sabrina Melcher
Peter Weichbold (Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen und des Galsterbergs), Daniel Berchthaller (Geschäftsführer der Reiteralm) und Manfred Engelhardt (Geschäftsführer des Ski Rittisbergs) gratulierten den Siegermannschaften.

Gemeinschaft im Mittelpunkt

Peter Weichbold, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen und des Galsterbergs, betonte die Bedeutung der Veranstaltung: „Dass wir heuer so viele Teilnehmer wie noch nie begrüßen durften, freut mich ganz besonders. Das Liftlerrennen ist längst mehr als ein sportlicher Wettkampf – es bringt unsere Kollegen aus der ganzen Region zusammen. Ein großes Dankeschön an das Team am Galsterberg für die perfekte Organisation.“

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