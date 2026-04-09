Feuerwehr rettet Babykatze aus 20 Meter hohem Baum

Tierrettung in Voitsberg: Eine junge Katze saß in rund 20 Metern Höhe fest. Erst mit Unterstützung der Drehleiter konnte das Tier geborgen werden; die Besitzerin war überglücklich.

In rund 20 Metern Höhe saß die junge Katze fest - ohne Hilfe ging nichts mehr.

In rund 20 Metern Höhe saß die junge Katze fest - ohne Hilfe ging nichts mehr.

Am frühen Mittwochabend des 8. April 2026 wurde es für eine junge Katze in Voitsberg ernst. Wie die Einsatzkräfte berichten, war „eine junge Katze […] auf einen Baum geklettert und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen.“ In rund 20 Metern Höhe saß das Tier fest – zu hoch, um alleine wieder sicheren Boden zu erreichen. Für die Besitzerin begann damit eine bange Zeit.

Unterstützung mit Drehleiter

Um das Tier sicher erreichen zu können, wurde zusätzliche Hilfe angefordert. „Aufgrund der großen Höhe von rund 20 Metern wurde die FF Köflach mit der Drehleiter nachalarmiert“, so die Feuerwehr weiter. Erst durch den Einsatz der Drehleiter war es möglich, sich der verängstigten Katze vorsichtig zu nähern.

©Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg Mit der Drehleiter der FF Köflach konnte das Kätzchen schließlich sicher geborgen werden. ©Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg Nach etwa einer Stunde war die Rettung geschafft. Die Besitzerin konnte ihre Katze erleichtert in die Arme schließen.

Happy End nach einer Stunde

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich abgeschlossen werden. „Nach rund einer Stunde konnte das Kätzchen erfolgreich eingefangen und der überglücklichen Besitzerin übergeben werden“, berichten die Einsatzkräfte abschließend. Für die Besitzerin endete der aufregende Abend damit erleichtert und auch die kleine Katze ist wieder sicher am Boden.