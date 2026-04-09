30.000 Euro für Jugendprojekte in der Steiermark

Die Steiermark investiert weiter in junge Menschen: Mit 30.000 Euro wird die Jugendarbeit im ganzen Land gestärkt. Vor allem Ortsgruppen profitieren und setzen heuer einen klaren Fokus auf digitale Themen.

Die Steiermärkische Landesregierung hat ein klares Signal für die Jugendarbeit gesetzt: 30.000 Euro fließen in das Mikroförderungsprogramm des Steirischen Landesjugendbeirates. Zusätzlich zur jährlichen Basisförderung von 53.600 Euro stehen damit neue Mittel bereit, die direkt bei Orts- und Bezirksgruppen ankommen. Ziel ist es, Projekte unkompliziert und ohne große Hürden möglich zu machen. Insgesamt sind 25.000 Euro für konkrete Vorhaben reserviert. Pro Projekt können bis zu 500 Euro vergeben werden, wodurch rund 50 Gruppen in der gesamten Steiermark profitieren.

Breite Unterstützung für viele Organisationen

Die Förderung richtet sich an zahlreiche Jugendorganisationen im Land. Anträge können direkt über den Landesjugendbeirat gestellt werden. Berechtigt sind Orts- und Bezirksgruppen der Mitgliedsorganisationen – von der Alpenvereinsjugend über die Landjugend und die Pfadfinder bis hin zur Steirischen Trachtenjugend. Weitere 5.000 Euro sind für die organisatorische Abwicklung vorgesehen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Unterstützung möglichst rasch und effizient bei den Jugendlichen ankommt.

Fokus auf digitale Themen

Inhaltlich setzt das Programm heuer einen klaren Schwerpunkt: Medienkompetenz. Gefördert werden Projekte rund um Fakenews, Rollenbilder im Netz, Suchtprävention und digitale Beteiligung. Ziel ist es, digitale Bildung langfristig in der Jugendarbeit zu verankern. Ortsgruppen sollen befähigt werden, diese Themen dauerhaft in ihre Arbeit einzubauen und Jugendliche im Umgang mit digitalen Inhalten zu stärken.

„Unmittelbare Wirkung vor Ort“

Jugendlandesrat Stefan Hermann (FPÖ) betont die Bedeutung der Förderung: „Die Jugendarbeit in der Steiermark lebt vom Einsatz vor Ort – genau dort setzen wir mit den Mikroförderungen an. Wir geben Ortsgruppen die Möglichkeit, ihre Ideen selbst in die Hand zu nehmen und Projekte ohne große Hürden umzusetzen. Damit fördern wir nicht nur Engagement, sondern schaffen auch Freiräume, in denen junge Menschen Verantwortung übernehmen, Neues ausprobieren und ihre Gemeinden aktiv mitgestalten können. Diese unmittelbare Wirkung vor Ort ist ein zentraler Erfolgsfaktor unserer Jugendpolitik”.

©Land STMK/Binder LH-Stellvertreterin Manuela Khom und Jugendlandesrat Stefan Hermann präsentieren die neue Förderung für Jugendprojekte in der Steiermark.

Demokratie und Engagement stärken

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) hebt die Bedeutung hervor: „Die Steiermark bekennt sich klar zur Stärkung der verbandlichen Jugendarbeit, denn junge Menschen sind die Zukunft unseres Landes. Daher arbeiten wir mit Förderprogrammen gezielt daran, das Vereinsleben vor Ort zu unterstützen und ehrenamtliches Engagement zu fördern. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf demokratische Bildung im digitalen Raum, damit Jugendliche lernen können, verantwortungsvoll und kritisch mit digitalen Inhalten umzugehen. So fördern wir nicht nur individuelle Fähigkeiten, sondern auch aktives Mitgestalten und gesellschaftliche Teilhabe. Diese Investition in unsere Jugend ist zugleich eine Investition in eine starke, lebendige Demokratie.”

„Gute Ideen in Taten umsetzen“

Auch Michaela Paar, Vorsitzende des Landesjugendbeirates, sieht darin einen wichtigen Schritt: „Ich war selbst viele Jahre in unterschiedlichsten Funktionen tätig und weiß, wie viel Engagement und Tatendrang in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit steckt. Genau deshalb haben wir das Mikroförderungsprogramm ins Leben gerufen, um jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, schnell, unbürokratisch und mit finanzieller Unterstützung gute Ideen in Taten umzusetzen zu können. Gerade im Bereich der digitalen Kompetenzen ist das ein wichtiger Schritt. Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche im Umgang mit digitalen Medien zu stärken und ihnen das nötige Know-how mitzugeben. Wir wollen zeigen, dass digitale Medien nicht nur problematisch zu sehen sind, sondern auch sinnvoll und kreativ genutzt werden können und dass das Handy durchaus ein nützlicher Begleiter in der Jugendarbeit sein kann.”