Schnee, Regen und kühle Luft: Unbeständiger Freitag in der Steiermark

Am Freitag, dem 10. April 2026, stellt sich das Wetter in der Steiermark um. „Tiefdruckeinfluss sorgt für unbeständiges und kühles Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Wolken überwiegen, sonnige Auflockerungen sind am Vormittag nur noch im Oberen Murtal, im Mürztal sowie im Südosten möglich. In der nördlichen Obersteiermark regnet es meist schon von der Früh weg, spätestens ab Mittag muss im ganzen Land mit Regen gerechnet werden, am wenigsten im Süden. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf an: Zu Beginn kann es im Raum Mariazell noch bis unter 1.000 Meter schneien, später fällt Schnee nur mehr oberhalb von etwa 1.200 bis 1.500 Metern. Der Wind weht meist aus Nordwest. Nach Frühwerten um 0 Grad werden am Nachmittag nur noch 10 bis 12 Grad erreicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 22:22 Uhr aktualisiert