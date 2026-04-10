60 neue Pflegekräfte für die Steiermark ausgebildet

In Frohnleiten wurden 60 neue Pflegekräfte verabschiedet. Sie wurden in steirischen Schulen ausgebildet; viele von ihnen bleiben der Region treu und starten direkt in den Beruf.

In der Pflegeschule Frohnleiten wurde am Dienstag, dem 7. April 2026, gefeiert: Insgesamt 60 Absolventen schließen ihre Ausbildung ab und verstärken künftig die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in der Steiermark. Ausgebildet wurden sie in Frohnleiten, Maria Lankowitz sowie in Kooperation mit der HLW Krieglach. Besonders erfreulich: Viele der frisch Ausgebildeten planen, in ihrer Heimatregion zu bleiben und dort zu arbeiten. Möglich wird das durch ein breites Ausbildungsangebot. Bereits mit 15 Jahren können Jugendliche in die Pflege einsteigen und mit 18 Jahren als Pflegeassistenz abschließen. Danach stehen ihnen zahlreiche Wege offen – vom direkten Berufseinstieg bis hin zur Weiterbildung oder einem Studium im Pflegebereich.

Persönliche Entwicklung im Fokus

Direktorin Maria Prietl betont nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Neben medizinischem Wissen und pflegerischen Fähigkeiten spielt auch soziale Kompetenz eine zentrale Rolle. Ein Beispiel zeigt, wie individuell auf die Lebenssituationen eingegangen wird: Eine Schülerin wurde während ihrer Schwangerschaft begleitet und konnte danach problemlos wieder einsteigen. „Unsere ganz jungen Auszubildenden haben sich in kurzer Zeit zu reifen Persönlichkeiten entwickelt“, so Prietl.

©Land Steiermark/Julia Stieber Abschlussfeier in der Pflegeschule Frohnleiten: LAbg. Markus Konrad, Absolventin Petra Breitegger, Absolvent Stefan Hafellner, Michael Feichtinger (medizinisch-wissenschaftlicher Leiter), Direktorin Maria Prietl, Karin Pesl-Ulm, LAbg. Cornelia Izzo und Bgm. Johannes Wagner (v.l.)

Abschied von einer prägenden Persönlichkeit

Die Abschlussfeier wurde auch genutzt, um eine wichtige Persönlichkeit der Schule zu würdigen: Rosemarie Langbauer. Sie leitete die Pflegeschule seit 2006 und baute sie gemeinsam mit ihrem Team zu einem bedeutenden Ausbildungsstandort auf. Im Dezember 2025 trat sie ihren Ruhestand an und übergab die Leitung an Maria Prietl. „Wir wünschen Rosemarie Langbauer von Herzen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg“, betonte Prietl im Namen der gesamten Schulgemeinschaft.

Ausbildung bleibt gefragt

Das Interesse an Pflegeberufen ist weiterhin groß. Das Land Steiermark verweist auf die Beratungsstelle für Gesundheitsausbildungen in Graz, wo sich Interessierte informieren können.