Vater kehrt nicht heim – Tochter findet ihn tot im Wald

Tragischer Unfall in Grafendorf: Ein 65-Jähriger verunglückt bei Waldarbeiten tödlich. Seine Tochter entdeckt den Mann unter dem Traktor. Für Hilfe kommt jede Rettung zu spät.

Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) ist am Donnerstagabend, 9. April 2026, bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war bei landwirtschaftlichen Arbeiten in einem Waldstück unterwegs. Als er nicht wie vereinbart nach Hause kam, machte sich seine 41-jährige Tochter auf die Suche nach ihm. Im Wald stieß sie schließlich auf den Traktor ihres Vaters – dieser lag auf dem Dach. Die Tochter verständigte sofort ihren Ehegatten. Dieser kletterte eine Böschung hinab und entdeckte den 65-Jährigen unter dem Fahrzeug liegend. Umgehend wurde das Rote Kreuz alarmiert. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Absturz über steiles Gelände

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Mann mit seinem Traktor im unwegsamen Gelände unterwegs gewesen sein. Dabei kam das Fahrzeug offenbar von der Strecke ab und stürzte über eine 50 bis 60 Meter hohe Böschung. Der Traktor kam schließlich im darunterliegenden Bachbett zum Liegen.

Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr barg den Traktor im Anschluss. Auch das Kriseninterventionsteam war im Einsatz und betreute die Angehörigen direkt vor Ort. „Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.