Tiere stoßen ans Dach: Polizei deckt Transport-Mängel auf

Damit Tiere auf steirischen Straßen besser geschützt sind, wurden jetzt 20 Polizistinnen und Polizisten speziell geschult. Gleich bei den ersten Kontrollen gab es bereits mehrere Verstöße.

Um Tierleid auf Transporten zu verhindern, hat die Landesverkehrsabteilung gezielt nachgeschärft: Am 7. und 9. April 2026 absolvierten 20 Beamtinnen und Beamte eine intensive Fortbildung zu Tiertransportkontrollen. Dabei ging es nicht nur um Theorie, sondern vor allem um das richtige Erkennen von Problemen direkt vor Ort. Im Mittelpunkt standen EU-weite Vorschriften sowie nationale Regelungen zum Schutz von Tieren beim Transport. Die Teilnehmenden lernten, Stress, Erschöpfung sowie Hitze- oder Kältebelastung bei Tieren frühzeitig zu erkennen. Auch die Frage, ob Tiere überhaupt transportfähig sind, spielte eine zentrale Rolle.

©LPD Steiermark Polizisten prüfen Transportbedingungen, um Tiere besser zu schützen. ©LPD Steiermark Bei Schwerpunktkontrollen auf der A2 nahm die Polizei Tiertransporte genau unter die Lupe.

Technik und Vorschriften genau geprüft

Neben dem Zustand der Tiere wurde auch die Technik der Transportfahrzeuge genau unter die Lupe genommen. Die Polizistinnen und Polizisten beschäftigten sich mit Tränksystemen, Belüftung und der maximal zulässigen Auslastung. Ebenso wichtig: die richtige Standhöhe für die Tiere und der Schutz vor Witterung. Ziel der Schulung war klar definiert, Verstöße künftig schneller erkennen und konsequent handeln. So sollen langfristig bessere Bedingungen für Tiere auf den Straßen geschaffen werden.

Praxis am Kontrollplatz Ilz

Am zweiten Tag wurde das Gelernte direkt umgesetzt. Am Verkehrskontrollplatz Ilz auf der A2 stoppten die Einsatzkräfte gezielt Tiertransporte. Unterstützt wurden sie dabei von der Amtstierärztin des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld, Dr. Birgit Plank. Die Kontrollen zeigten rasch, dass es weiterhin Missstände gibt.

©LPD Steiermark Am Kontrollplatz Ilz überprüfte die Polizei gezielt Tiertransporte.

Mehrere Verstöße festgestellt

Im Zuge der Überprüfungen wurden mehrere Übertretungen festgestellt. Darunter eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 108 km/h sowie sechs Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten. Auch eine unbegründete Fahrtunterbrechung wurde beanstandet. Besonders kritisch: In einem Fall trat Exkrement aus dem Laderaum aus. Zudem wurde eine zu geringe Standhöhe festgestellt, wodurch Tiere mit dem Rücken das Dach berührten – Verletzungsgefahr inklusive. Auch ein beschädigtes Dach wurde entdeckt, wodurch der Schutz vor Witterung nicht mehr gegeben war.