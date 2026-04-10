Vier der größten Pleiten Österreichs betreffen die Steiermark

Während Österreich einen leichten Rückgang verzeichnet, steigen die Firmenpleiten in der Steiermark stark an: Mehr Insolvenzen, mehr betroffene Jobs und mehrere Großfälle verschärfen die Lage deutlich.

Die wirtschaftliche Lage in der Steiermark hat sich zu Jahresbeginn deutlich verschärft. Im ersten Quartal 2026 wurden 149 Firmeninsolvenzen eröffnet – ein Plus von 18,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit entwickelt sich das Bundesland genau entgegen dem österreichweiten Trend, wo die Zahlen sogar leicht rückläufig sind. Insgesamt wurden 214 Insolvenzverfahren gezählt. Besonders auffällig: Wöchentlich mussten im Schnitt elf Unternehmen Insolvenz anmelden. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) spricht von einer „dramatischen Entwicklung“ im Bundesland.

Deutlich mehr Jobs betroffen

Die Auswirkungen treffen auch den Arbeitsmarkt massiv. 1.061 Dienstnehmer waren von Firmeninsolvenzen betroffen – fast doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2025. Damals lag die Zahl noch bei 576. Vor allem große Unternehmen sorgen für diesen Anstieg. Insolvenzen wie jene von Wollsdorf oder ADA haben besonders viele Beschäftigte betroffen. In diesen Fällen ist laut AKV bereits klar, dass „ein Großteil der Arbeitsplätze verloren geht“. Bei Wollsdorf wurde zudem eine Verlagerung der Produktion ins Ausland beschlossen.

Millionenverluste durch Großinsolvenzen

Ein weiterer markanter Punkt: die Höhe der Schulden. Die Gesamtpassiva der Firmeninsolvenzen sind auf rund 404,46 Millionen Euro angestiegen, mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Gleich mehrere steirische Unternehmen finden sich unter den größten Insolvenzen Österreichs. An der Spitze steht die LL-resources GmbH mit rund 130,75 Millionen Euro Schulden, gefolgt von Domaines Kilger und Wollsdorf International. Insgesamt stammen vier der zehn größten Insolvenzen österreichweit aus der Steiermark – ein deutliches Zeichen für die aktuelle Schieflage.

Bau, Handel und Gastro besonders betroffen

Ein Blick auf die Branchen zeigt, wo es derzeit am meisten kriselt. Die meisten Insolvenzen gab es im Bau (30 Fälle), gefolgt vom Handel (27) und der Gastronomie (24). Gerade die Baubranche kämpft weiterhin mit hohen Finanzierungskosten und strengen Kreditvergaben. Im Handel drücken steigende Kosten und die Konkurrenz durch Online-Anbieter. In der Gastronomie sorgen hohe Energiepreise, teure Waren und Personalmangel für Probleme, trotz stabiler Auslastung bleibt oft kein Gewinn übrig. Auch Produktionsbetriebe geraten zunehmend unter Druck. Hier waren mit 571 Beschäftigten die meisten Dienstnehmer betroffen.

Privatinsolvenzen leicht rückläufig

Im Gegensatz zu den Firmen zeigt sich bei Privatinsolvenzen ein anderes Bild. Die Zahl der Verfahren ist leicht gesunken – um 2,71 Prozent auf 215 Fälle. Gleichzeitig steigt jedoch die Verschuldung deutlich an. Im Schnitt liegt diese nun bei 145.600 Euro. Männer sind dabei häufiger betroffen und weisen mit durchschnittlich 173.300 Euro deutlich höhere Schulden auf als Frauen. Spannend könnte der Sommer werden: Sollte eine gesetzliche Regelung nicht verlängert werden, rechnet der AKV mit einem möglichen „Run“ auf die Gerichte, da viele noch von kürzeren Rückzahlungsfristen profitieren wollen.

Unsicherer Ausblick für 2026

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben angespannt. Geopolitische Krisen, hohe Energiepreise und schwache Nachfrage bremsen die Erholung. Der AKV geht davon aus, dass sich die Lage heuer kaum entspannen wird. Für die Steiermark bedeutet das: Rund 600 Firmeninsolvenzen könnten bis Jahresende Realität werden. Auch bei Privatinsolvenzen rechnet man mit etwa 900 Fällen.