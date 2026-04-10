Land Steiermark sucht die tierfreundlichsten Ställe

In der Steiermark werden wieder Vorzeige-Ställe gesucht: Wer besonders tierfreundlich baut, kann sich bis 30. April bewerben und zeigen, wie moderne Landwirtschaft und Tierwohl zusammenpassen.

Die Tierschutzombudsstelle Steiermark ruft erneut zum Tierschutzpreis für tierfreundliches Bauen auf. Gesucht werden innovative Bauprojekte in der Nutztierhaltung, die zeigen, wie es besser geht. Noch bis 30. April 2026 können Bauern ihre Betriebe einreichen. Entscheidend ist, dass die Projekte nicht nur modern, sondern vor allem besonders tierfreundlich umgesetzt sind. Damit rückt ein Thema in den Fokus, das viele betrifft: Wie Tiere gehalten werden, die täglich unsere Lebensmittel liefern.

Tierwohl und Erfolg schließen sich nicht aus

Dass sich hohe Standards und wirtschaftlicher Erfolg nicht widersprechen, betont Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) klar: „Hohe landwirtschaftliche Standards und konsequenter Tierschutz schließen einander nicht aus – sie gehören untrennbar zusammen.“ Viele steirische Betriebe würden genau das bereits vorzeigen. Investitionen in Tierwohl seien gleichzeitig Investitionen in Qualität und Zukunft. Der Preis soll genau jene Projekte sichtbar machen, die diesen Weg erfolgreich gehen.

©Land Steiermark/Robert Binder Hannes Amesbauer betont: Tierfreundliches Bauen und wirtschaftlicher Erfolg gehen Hand in Hand.

Bäuerliche Betriebe im Spagat

Auch Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) unterstreicht die Herausforderung für die Landwirtschaft: „Stallbauten müssen heute zahlreiche Anforderungen erfüllen – von Tierwohl und Umweltverträglichkeit bis hin zur harmonischen Einbindung in unsere Kulturlandschaft.“ Hinter jedem Projekt stecke viel Einsatz. Gleichzeitig richtet sie einen Appell an Konsumenten, bewusster zu regionalen Produkten zu greifen, denn faire Preise seien entscheidend für die Zukunft der Betriebe.

©LK Steiermark/Danner Simone Schmiedtbauer hebt hervor: Tierwohl und regionale Landwirtschaft brauchen gemeinsame Unterstützung.

Vorzeigeprojekte mit Strahlkraft

Seit 2010 wurden bereits 61 Betriebe ausgezeichnet, dazu kamen 15 Sachpreise für das schönste Tierfoto. Einer der Gewinner: Dietmar Fiedler aus Fürstenfeld. Für Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl sind diese Höfe mehr als nur Preisträger: „Ich sehe die bisher prämierten Betriebe als Leuchtturmprojekte, die anderen als Vorbild dienen.“ Viele öffnen sogar ihre Türen für Schulklassen und zeigen so der nächsten Generation, wie tierfreundliche Haltung funktioniert.

©Dietmar Fiedler Der Betrieb Dietmar Fiedler aus Fürstenfeld gewann in der Kategorie „Schönstes Tierfoto“.