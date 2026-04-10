Mehr Fahrraddiebstähle: Graz bleibt steirischer Hotspot

In der Steiermark verschwinden immer mehr Fahrräder - besonders in Graz. Warum die Zahlen steigen und wie du dein Rad besser schützen kannst, zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse.

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in der Steiermark kennt nur eine Richtung: nach oben. Bereits zum fünften Mal in Folge wurden mehr Räder als im Jahr davor gestohlen. 2025 waren es exakt 2.113 Fahrräder – ein Plus von 125 Fällen im Vergleich zu 2024. Das entspricht einem Anstieg von 6,3 Prozent. Besonders bitter: Die Aufklärungsquote bleibt mit rund neun Prozent niedrig. Anders gesagt: Die Chancen, dein gestohlenes Fahrrad wiederzusehen, sind eher gering.

Graz ist trauriger Spitzenreiter

Ein Blick in die Statistik zeigt schnell, wo es am häufigsten passiert: In Graz wurden mit 1.516 Fällen die meisten Fahrräder gestohlen. Damit liegt die steirische Landeshauptstadt auch österreichweit weit vorne. Pro 10.000 Einwohner sind das 49 Diebstähle (nur Salzburg und Innsbruck liegen noch darüber). Zwei Drittel aller Fahrraddiebstähle passieren laut VCÖ in Landeshauptstädten. Ganz anders sieht es im Bezirk Murau aus: Dort wurden im gesamten Jahr gerade einmal vier Fahrräder gestohlen.

Langfristig geht’s eigentlich bergab

So widersprüchlich es klingt: Trotz des aktuellen Anstiegs zeigt der langfristige Trend nach unten. 2015 wurden noch 4.149 Fahrräder gestohlen, also fast doppelt so viele wie heute. Ein Grund dafür liegt laut Experten im gestiegenen Sicherheitsbewusstsein. „Die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen, die Zahl der Diebstähle gesunken. Gründe dafür sind unter anderem ein stärkeres Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren, die Qualität der Sicherungssysteme und Fahrradschlösser wurde besser und es gibt mehr sichere Abstellplätze“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Abstellplätze als Schlüssel

Ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Fahrraddiebstahl sind sichere Abstellplätze. Vor allem an stark frequentierten Orten wie Einkaufsstraßen, Sportanlagen oder Bahnhöfen fehlt es oft noch daran. Auch bei Bushaltestellen sieht der VCÖ Nachholbedarf. Wer eine Haltestelle ohne Fahrradständer kennt, kann diese noch bis 30. April online melden. Ziel ist es, die Infrastruktur gezielt zu verbessern und so Diebstähle zu verhindern.