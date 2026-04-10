Neuer Kurs in Graz: Inklusiver Lehrgang macht Politik für alle verständlich

In Graz startet ein kostenloser Politik-Lehrgang für Menschen mit Behinderung. Rechtzeitig vor der Wahl im Juni 2026 sollen Teilnehmer fit gemacht werden und ihr Wissen später weitergeben.

Wer mitreden will, muss verstehen, wie Politik funktioniert. Genau hier setzt ein neuer Lehrgang des Weiterbildungsinstituts inbildung von Jugend am Werk Steiermark an. Unter dem Titel „Politik? Ich kenn mich aus!“ werden politische Abläufe so erklärt, dass sie für alle zugänglich sind. Der Fokus liegt dabei auf Menschen mit Behinderung, die oft vor besonderen Hürden stehen. Viele Inhalte sind nicht in leichter Sprache verfügbar und genau das soll sich nun ändern. Walter Ferk, Vereinspräsident von Jugend am Werk Steiermark, betont: „Wer das politische Geschehen mitgestalten möchte, muss verstehen, wie politische Prozesse funktionieren. Gerade für Menschen mit Behinderung ist das eine enorme Hürde: Viele Informationen gibt es nicht in leichter Sprache. Das macht es schwierig, sich aktiv einzubringen. Diese Lücke wollen wir schließen.“

©Kanizaj photography „Gerade für Menschen mit Behinderung ist das eine enorme Hürde: Viele Informationen gibt es nicht in leichter Sprache“, so Walter Ferk, Vereinspräsident von Jugend am Werk Steiermark.

Fit für die Graz-Wahl

Der mehrteilige Kurs läuft von April bis September 2026 und umfasst insgesamt 26 Unterrichtseinheiten. Ein besonderer Fokus liegt auf der bevorstehenden Graz-Wahl am 28. Juni 2026. Der erste Durchgang des Lehrgangs wird noch davor abgeschlossen. Ziel ist es, dass die Teilnehmer gut informiert ihre Wahl treffen können. Geleitet wird der Kurs von Sabine Marek, Trainerin für Demokratiebildung, und Kurt Feldhofer, Jurist und Behindertenbegleiter. Gemeinsam vermitteln sie Grundlagen, die im Alltag oft fehlen – verständlich und praxisnah.

Eigene Meinung bilden

Neben Wissen geht es auch um Selbstbestimmung. Christine Bramerdorfer, Leiterin des Weiterbildungsinstituts inbildung, erklärt: „Eine Gesellschaft ist nur dann wirklich inklusiv, wenn alle Menschen am politischen Prozess teilhaben können. Mit dem neuen Lehrgang wollen wir Menschen mit Behinderung dementsprechend stärken: Wir wollen ihr Interesse an Politik wecken und sie dabei unterstützen, sich eine eigene Meinung zu bilden.“ Denn: Wer keine eigene Meinung hat, tut sich oft schwer, Entscheidungen zu treffen – gerade bei Wahlen.

Wissen weitergeben

Ein besonderer Teil des Lehrgangs ist die Ausbildung zu Multiplikatorinnen. Teilnehmer können ihr Wissen später an andere weitergeben. In einer zusätzlichen Aufschulung lernen sie, wie sie Inhalte verständlich vermitteln. Auch die passenden Materialien werden gemeinsam im Kurs erarbeitet. Damit soll der Lehrgang nicht nur einzelnen helfen, sondern langfristig mehr Menschen erreichen.

©Jugend am Werk Steiermark/Wilfried Mörtl Motiviert für den Lehrgangsstart: Die Teilnehmer des inklusiven Lehrgangs für politische Bildung. Sowie Vortragender Kurt Feldhofer (Mitte) und Christine Bramerdorfer, Leiterin des Weiterbildungsinstituts inbildung (2.v .l.)

Kostenlos und gefördert

Der Kurs ist kostenlos und wird vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung finanziell unterstützt. Interessierte können sich direkt beim Weiterbildungsinstitut inbildung melden.