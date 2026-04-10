Steiermark: Weniger Zivildiener bei steigender Nachfrage

Rettung, Pflege, Kindergarten - ohne Zivildiener läuft vieles nicht. Neue Zahlen zeigen: Auch in der Steiermark wird es enger, obwohl sich mehr junge Männer melden.

Ob im Rettungswagen, in der Behindertenhilfe oder im Pflegeheim – Zivildiener sind auch in der Steiermark täglich im Einsatz. Sie unterstützen dort, wo Hilfe dringend gebraucht wird, und entlasten Fachkräfte im Alltag. Mit Stand 1. April 2026 sind in der Steiermark 1.573 Zivildiener im Dienst. Besonders viele davon arbeiten im Rettungswesen (627), in der Sozial- und Behindertenhilfe (476) sowie in der Altenbetreuung (161). Bereiche also, in denen jede helfende Hand zählt.

Bedarf bleibt hoch

Im ersten Quartal 2026 haben steirische Einrichtungen einen Bedarf von 431 Zivildienern gemeldet, das sind rund fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig wurden 375 Zivildiener zugewiesen, ebenfalls ein Minus von fünf Prozent. Die Folge: Die Bedarfsdeckung liegt aktuell bei nur noch 87 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Rückgang um 8,6 Prozent. Für viele Einrichtungen bedeutet das, dass offene Stellen nicht vollständig besetzt werden können.

Mehr melden sich freiwillig

Gleichzeitig steigt die Bereitschaft, Zivildienst zu leisten. 674 junge Männer haben im ersten Quartal eine Zivildiensterklärung abgegeben, um 175 mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Das zeigt: Der Wille zu helfen ist da. Trotzdem reicht das aktuell nicht aus, um den steigenden Bedarf vollständig abzudecken.

„Der Spielraum wird kleiner“

Auch bundesweit zeigt sich diese Entwicklung. Zivildienstministerin Claudia Bauer (ÖVP) warnt vor zunehmendem Druck auf das System: „Wir haben im Zivildienst noch kein System, das kippt, aber der Druck nimmt zu und dieser Druck kommt nicht von ungefähr. Wir haben heute deutlich weniger junge Männer als noch vor einigen Jahren, gleichzeitig wird unsere Gesellschaft älter und der Bedarf an Hilfe steigt. Wir sehen ganz klar: Der Spielraum wird kleiner“. Gerade in Bundesländern wie der Steiermark, wo viele Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, könnte sich diese Entwicklung besonders bemerkbar machen.

©BKA / Valentin Brauneis Ministerin Claudia Bauer warnt: „Der Spielraum wird kleiner“ – auch in der Steiermark steigt der Druck im Zivildienst.

Blick nach vorne

Die Herausforderung dürfte weiter wachsen. Schon jetzt wird darüber diskutiert, wie der Zivildienst langfristig abgesichert werden kann. Eine mögliche Maßnahme: eine Verlängerung auf zwölf Monate, sollte auch die Wehrpflicht angepasst werden.