Kollision mit LKW: Eingeklemmte Frau aus Unfallwrack gerettet

Kurz nach 9 Uhr ereignete sich auf der B23 Lahnsattel Straße im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz ( Bruck-Mürzzuschlag) ein schwerer Verkehrsunfall.

Kurz nach 9 Uhr ereignete sich auf der B23 Lahnsattel Straße im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz ( Bruck-Mürzzuschlag) ein schwerer Verkehrsunfall.

Kurz nach 9 Uhr ereignete sich auf der B23 Lahnsattel Straße im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz ( Bruck-Mürzzuschlag) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 70-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw-Lenker konnte trotz sofortiger Vollbremsung und eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht mehr verhindern.

Kollision mit LKW: Frau in Fahrzeug eingeklemmt

Durch den Aufprall wurde der Pkw von der Fahrbahn geschleudert. Die Pkw-Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte in weiterer Folge von Kräften der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde die 70-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Hochsteiermark Leoben verbracht.