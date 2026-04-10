Steiermark-Wetter: Der Samstag wird wechselhaft

Am Samstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst noch wechselhaft, bevor sich im Tagesverlauf zunehmend sonnige Abschnitte durchsetzen. Es werden bis zu 24 Grad erwartet.

Am Samstag startet das Wetter in der Steiermark noch teils wechselhaft. Während sich in vielen Regionen bereits am Vormittag sonnige und trockene Abschnitte durchsetzen, halten sich vor allem in Teilen des Berglandes zunächst noch dichtere Wolken. Vereinzelt sind dort auch noch Schauer möglich. Im Laufe des Tages bessert sich die Situation zunehmend, sodass vielerorts längere sonnige Phasen möglich werden. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen etwa 12 und 24 Grad, wobei es im Westen am mildesten wird.