Verkehrschaos befürchtet: Debatte um Plabutsch-Tunnel-Sanierung

Landeshauptmann Mario Kunasek: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass die ASFINAG eine vorausschauende Lösung wie eine zusätzliche Umleitungsröhre für die Sanierung der beiden Plabutschtunnel-Röhren ablehnt. Gerade bei einem so wichtigen Verkehrsknoten braucht es langfristige und belastbare Konzepte – nicht nur für die anstehende Sanierung, sondern auch für künftige Arbeiten und Störfälle. Die geplante Umleitung eines erheblichen Teils des Verkehrs durch Graz stellt eine unzumutbare Belastung für Anrainer und Pendler dar. Wir werden diese Entscheidung daher auf Bundesebene mit Nachdruck thematisieren und den Austausch mit Minister Peter Hanke suchen, mit dem wir ein gutes Einvernehmen haben.“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom: „Für mich ist völlig unverständlich, dass die ASFINAG eine Umleitungsröhre nicht einmal ernsthaft prüfen will. Es geht hier um die Lebensqualität tausender Menschen und die Funktionsfähigkeit eines gesamten Ballungsraums. Wir reden hier von jahrelangen Staus, von massiven Einschränkungen im Alltag und von einer enormen wirtschaftlichen Belastung. Das ist so nicht akzeptabel. Wir werden daher beim Bund klar einfordern, dass alle Möglichkeiten auf den Tisch kommen und endlich seriös geprüft werden. Unser Anspruch ist eine Lösung, die die Menschen entlastet – und nicht zusätzlich belastet.“

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer: „Land und Stadt versuchen weiter geschlossen den Bund zu überzeugen, dass konkrete Planungen für eine Umleitungsröhre umgehend eingeleitet werden. Wir dürfen nichts unversucht lassen, damit die Bevölkerung von Graz und dem Umland über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren nicht massiv belastet wird. Es ist unverständlich, dass die ASFINAG nicht einmal den Versuch zur Ermöglichung und Realisierung einer Umleitungsröhre unternimmt, indem sie Planungen dazu durchführt.“

Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr: „Ziel muss der Schutz der Bevölkerung von Graz sein. Staus wie befürchtet und über einen Zeitraum von Jahren sind für Graz nicht zu akzeptieren.”