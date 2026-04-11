Steirer-Duell: Sturm will Serie gegen Hartberg ausbauen

Nach dem Auswärtssieg in Wien gegen den SK Rapid geht Sturm mit viel Selbstvertrauen in das Steirer-Duell. Die Mannschaft von Cheftrainer Fabio Ingolitsch steht aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf Rapid und den FC Red Bull Salzburg an der Tabellenspitze. Mit dem TSV Hartberg wartet jedoch ein kompakter und defensivstarker Gegner. Die Oststeirer mussten in dieser Saison erst 27 Gegentreffer hinnehmen, so wenige wie kein anderer Bundesligist. Offensiv sorgt vor allem Elias Havel für Gefahr, der zuletzt gegen Salzburg seinen elften Saisontreffer erzielte. Seit fünf Spielen wartet die Mannschaft aus Hartberg jedoch auf einen Sieg und rangiert derzeit auf Platz sechs der Meistergruppe.

Ausfälle bei Sturm

Personell müssen die Gäste auf Lukas Spendlhofer, der im Spiel vergangene Woche gegen Salzburg die rote Karte sah, sowie Torhüter Tom Ritzy Hülsman, der mit einer Gelbsperre fehlt, verzichten. Offensivspieler Filip Rózga fällt mit einer Muskelverletzung vorerst aus. Der 19-Jährige beginnt umgehend mit der Reha, um schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stehen.

Sturm seit elf Spielen gegen den TSV ungeschlagen

Der Blick auf die direkte Bilanz spricht klar für Sturm: In insgesamt 23 Duellen gingen die Grazer 14 Mal als Sieger vom Platz, fünf Mal gewann Hartberg, vier Begegnungen endeten ohne Sieger. Zudem ist Sturm seit elf Spielen gegen den TSV ungeschlagen. Mit dieser Serie im Rücken wollen die Schwarz-Weißen auch im kommenden Heimspiel ihre starke Form bestätigen.