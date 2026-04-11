Das war der 70. Ostertanz der Freiwilligen Feuerwehr Hadersdorf

Im Beisein zahlreicher Gäste sowie Ehrengäste wurde der Ballabend vom Kommando, bestehend aus Hauptbrandinspektor Hannes Burböck und Oberbrandinspektor Patrick Hauser, feierlich eröffnet. Im Anschluss konnten auch Abordnungen der umliegenden Feuerwehren, der Partnerwehr Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf am Kamp (NÖ) sowie weiterer Einsatzorganisationen recht herzlich willkommen geheißen werden. Wie schon in den vergangenen Jahren sorgte die Gruppe Hammerstoak im Ballsaal für großartige Stimmung, während das Team von MDH Sound & Light in der Kellerdisco für beste Unterhaltung und einen gelungenen Partyabend sorgte. Zu den besonderen Highlights zählten auch heuer wieder die Sekt-, Cocktail- und Weinbar, die für jeden Geschmack etwas bereithielten. Beim Glückshafen und Glücksrad konnten sich die Besucher zudem über zahlreiche attraktive Warenpreise freuen.

©FF Hadersdorf