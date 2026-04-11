Steirer schwer verletzt: Mann fiel bei Forstarbeiten in Loch

Am Samstagvormittag, 11. April 2026, verletzte sich ein Mann bei Forstarbeiten schwer. Im Zuge der Arbeiten dürfte der 50-Jährige ein Loch übersehen haben und bis zur Hüfte eingesackt sein.

Im Zuge der Arbeiten dürfte der 50-Jährige ein Loch übersehen haben und bis zur Hüfte eingesackt sein.

Im Zuge der Arbeiten dürfte der 50-Jährige ein Loch übersehen haben und bis zur Hüfte eingesackt sein.

Gegen 10.38 Uhr wurde die Polizei zu einem Forstunfall gerufen. Beim Eintreffen der Beamten waren die Freiwillige Feuerwehr Pöllau mit 25 Einsatzkräften sowie das Österreichische Rote Kreuz mit einem Notarzt bereits vor Ort und versorgten einen 50-jährigen Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Mann übersah Loch: Schwer verletzt

Erste Erhebungen ergaben, dass der Mann alleine auf seinem Grundstück in abschüssigem Gelände Forstarbeiten durchführte. Im Zuge der Arbeiten dürfte der 50-Jährige ein Loch übersehen haben und bis zur Hüfte eingesackt sein. Dabei zog er sich eine schwere Beinverletzung zu. Der Mann verständigte selbst seinen Sohn, welcher die Rettungskette in Gang setzte. Nach der notärztlichen Erstversorgung musste der Verletzte mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem unwegsamen Gelände gerettet werden. Anschließend wurde der 50-Jährige durch das Österreichische Rote Kreuz in die Klinik Oberwart gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 15:07 Uhr aktualisiert