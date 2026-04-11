Schwer verletzt: Mann stürzt bei Abrissarbeiten von Dach

Gegen 10.25 Uhr wurde die Polizei zu einem Arbeitsunfall gerufen. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg bei Abrissarbeiten auf einem Dach aus rund fünf Metern Höhe abgestürzt sein. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Im Einsatz standen das Österreichische Rote Kreuz, First Responder sowie ein Notarzt.