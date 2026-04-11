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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Das LKH Graz II West in der Steiermark.
Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen.
Deutschlandsberg
11/04/2026
Gefährlicher Sturz

Schwer verletzt: Mann stürzt bei Abrissarbeiten von Dach

Am Samstagvormittag, 11. April 2026, stürzte ein Mann bei Abrissarbeiten von einem Dach und wurde dabei schwer verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Gegen 10.25 Uhr wurde die Polizei zu einem Arbeitsunfall gerufen. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg bei Abrissarbeiten auf einem Dach aus rund fünf Metern Höhe abgestürzt sein. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Im Einsatz standen das Österreichische Rote Kreuz, First Responder sowie ein Notarzt.

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