Zahlreiche Feuerwehrkräfte bekämpften LKW-Brand auf A2

Ein brennender LKW hat in der Nacht auf Samstag einen Großeinsatz auf der A2 Südautobahn ausgelöst. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz

In der Nacht auf Samstag ist es auf der A2 Südautobahn zu einem LKW-Brand gekommen. Gegen 00.23 Uhr wurden mehrere Feuerwehren alarmiert, nachdem ein Lastwagen im Baustellenbereich nach dem Herzogbergtunnel in Fahrtrichtung Arnoldstein in Brand geraten war.

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Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund möglicher Gefahren durch Gasflaschen, Dieseltanks und Druckkessel wurde die Lage zunächst genau beurteilt, bevor die Brandbekämpfung unter Atemschutz begann. Die Löschwasserversorgung wurde durch Tanklöschfahrzeuge sichergestellt.

35 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Insgesamt standen vier Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Autobahnpolizei, der Autobahnmeisterei sowie dem Baustellenkoordinator.