Julius (18) schenkt schwerkrankem Kind die Chance auf Leben

Der 18-jährige Julius aus der Steiermark hat sich als Stammzellspender registrieren lassen und wird nun zum echten Helden. Mit seiner Spende schenkt er einem erkrankten Kind eine neue Überlebenschance.

Ein echter Held: Julius (18) wurde als sogenannter „Match“ über eine Typisierungsaktion gefunden und zögerte nicht, zu helfen.

Ein echter Held: Julius (18) wurde als sogenannter „Match“ über eine Typisierungsaktion gefunden und zögerte nicht, zu helfen.

Ein 18-jähriger Steirer aus Friedberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) hat sich als Stammzellspender zur Verfügung gestellt und damit möglicherweise einem kleinen Mädchen in Westeuropa eine neue Lebenschance ermöglicht. Julius wurde als sogenannter „Match“ über eine Typisierungsaktion gefunden und zögerte nicht, zu helfen.

Stammzellenspende: So wurde ein junger Steirer zum Helden

Aufmerksam wurde er bereits Ende 2024 durch eine Aktion an seiner Schule, der HTL Pinkafeld, bei der sich viele Schülerinnen und Schüler als potenzielle Spender registrieren ließen. Für ihn war sofort klar, ebenfalls mitzumachen – dass er tatsächlich als passender Spender ausgewählt werden würde, überraschte ihn jedoch völlig.

Hast du schon einmal Stammzellen gespendet? Ja, ich habe bereits Stammzellen gespendet Nein, aber ich habe mich registrieren lassen, um im Fall der Fälle helfen zu können Ich habe darüber nachgedacht, aber noch nicht entschieden Nein, ich habe noch nie Stammzellen gespendet Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Der Anruf von der Organisation „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ erreichte ihn schließlich unerwartet, sogar während seiner Musterung. Die Vorbereitung sowie die Betreuung verliefen laut Julius unkompliziert und positiv, auch die Spende selbst habe er als gute Erfahrung erlebt. Mit seiner Spende hat er nun einem erkrankten Kind eine konkrete Hoffnung auf Heilung ermöglicht. „Ich möchte wirklich jedem und jeder da draußen ans Herz legen, sich typisieren zu lassen – denn so einfach wird man sicherlich nicht mehr die Chance haben, ein Leben zu retten!“, sagt Julius abschließend.

So wirst auch du zum Lebensretter Auch du möchtest zum Lebensretter werden? Das geht ganz einfach! Der Verein veranstaltet überall in Österreich regelmäßig Typisierungsaktionen. Außerdem kann man sich ein Set zur Typisierung auch ganz einfach nach Hause holen und dann abschicken. Nähere Infos dazu findest du hier.