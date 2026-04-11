Vater-Sohn-Duo organisiert Motorsport-Highlight in der Steiermark

Am kommenden Wochenende wird Übersbach zum Zentrum des steirischen Motorsports: Beim Bergrallye-Cup sowie dem Bergrallye-Pokal der AMF steht die dritte Saisonstation auf dem Programm.

Am Wochenende des 18. und 19. April 2026 steht in Übersbach ein Motorsport-Highlight auf dem Programm: Der Bergrallye-Cup sowie der Bergrallye-Pokal der AMF gehen in ihre nächste Runde und bringen die dritte Veranstaltung der laufenden Saison nach Fürstenfeld. Im Mittelpunkt steht dabei ein spannendes Duell um die Gesamtwertung zwischen mehreren Top-Fahrern. Auf der 1,7 Kilometer langen Strecke, die bereits im Vorjahr in den Rennkalender aufgenommen wurde, treffen unter anderem starke Fahrzeuge wie Porsche, Subaru und VW aufeinander. Besonders der enge Kampf um die Bestzeiten verspricht Hochspannung, zumal auch der bestehende Streckenrekord als gefährdet gilt.

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Vater und Sohn organisieren Bergrallye-Cup

Organisiert wird die Veranstaltung an der steirisch-burgenländischen Landesgrenze vom Motorsportteam Neuherz, dessen treibende Kräfte Harald Neuherz (Audi S1 quattro) und Sohn Florian (Fiat 128 3p) selbst hinter dem Steuer sitzen werden. Beide möchten bei ihrem Heimspiel natürlich ihre Klassensiege vom letzten Rennwochenende wiederholen. Doch die Konkurrenz ist stark, denn auch in Übersbach ist mit einem ähnlich hochkarätigen Starterfeld wie zuletzt am Demmerkogel zu rechnen – nicht zuletzt, weil das bevorstehende Rechbergrennen einige Teilnehmer zu einem Test unter Rennbedingungen motiviert.

Motorsport-Action mit Bergrallye-Cup und Berg-Slalom

Mit dem Berg-Slalom und der dritten Runde im steirischen Bergrallye-Cup inklusive AMF Bergrallye-Pokal bekommen die Zuschauer in Übersbach also gleich doppelt Motorsport Action geboten. Die Tagestickets kosten 15 Euro für Samstag und 18 Euro für Sonntag. Mit dem Kombi-Ticket um 30 Euro für beide Tage können Fans ein paar Euro sparen. Der Verkauf erfolgt an den Tageskassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 20:25 Uhr aktualisiert