Bis zu 20 Grad: So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag bringt in der Steiermark freundlicheres Wetter: Nach teils zähem Hochnebel setzt sich im Tagesverlauf zunehmend die Sonne durch. Bis zu 20 Grad werden erwartet.

Der Sonntag zeigt sich in der Steiermark deutlich freundlicher als zuletzt. Zwar starten viele Regionen noch mit Hochnebel in den Tag, dieser lockert im Laufe des Tages jedoch zunehmend auf und macht immer öfter Platz für die Sonne. Vor allem in der Obersteiermark darf man sich auf viele sonnige Abschnitte freuen. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen vereinzelt Quellwolken, insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken. Der Wind dreht auf Südost und weht zeitweise mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf angenehme 14 bis 20 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Ausseerland und im Ennstal.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 22:51 Uhr aktualisiert