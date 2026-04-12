Dachstuhl in Vollbrand: Bewohner verletzt, Haus schwer beschädigt

Am Samstagnachmittag, dem 11. April 2026, kam es in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark zu einem Wohnhausbrand. Vier Feuerwehren rückten aus.

Gegen 16 Uhr geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand, welcher sich in weiterer Folge zu einem Wohnhausbrand ausdehnte. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand von einer Nachbarin im Bereich des Balkons bemerkt worden sein. Der im Haus befindliche 51-jährige Besitzer aus dem Bezirk Leibnitz dürfte den Brand vorerst nicht wahrgenommen haben. Die Nachbarin verständigte ihn umgehend.

Bewohner erlitt leichte Brandverletzungen

Der Mann versuchte zunächst, den Brand eigenständig mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies blieb jedoch erfolglos, da sich das Feuer rasch ausbreitete. Der 51-Jährige erlitt dabei leichte Brandverletzungen. Er wurde vom Österreichisches Rotes Kreuz ins LKH Südoststeiermark, Standort Wagna gebracht und ambulant versorgt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der gesamte Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Vier Feuerwehren kämpften gegen Flammen

Insgesamt standen vier Feuerwehren mit sieben Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften im Einsatz. Kurz nach 19 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Durch das Feuer wurde der gesamte obere Stock des Wohnhauses zerstört. Zudem stürzte die Decke im betroffenen Bereich teilweise ein. Im Zuge der bisherigen Erhebungen konnte bislang keine konkrete Brandursache festgestellt werden. Weitere Ermittlungen unter Beiziehung eines Brandsachverständigen sind im Gange. Außer dem 51-Jährigen wurden keine weiteren Menschen noch Tiere verletzt. Die Bewohner des Hauses wurden vom Kriseninterventionsteam Steiermark betreut.