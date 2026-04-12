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/ ©Stadtfeuerwehr Leibnitz
Bild auf 5min.at zeigt eine Fahrzeugbergung.
Auto stürzt in Regenbecken bei Leibnitzer Ressourcenpark. Die Feuerwehr hebt es per Kran zurück.
Leibnitz
12/04/2026
Unfall

Ressourcenpark gesperrt: Wagen landet in Regenrückhaltebecken

Spektakulärer Zwischenfall am Samstag: Ein Auto stürzt bei der Ausfahrt in ein Regenbecken und bleibt stecken. Die Stadtfeuerwehr Leibnitz rückt zur Bergung an.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Am Samstagvormittag, 11. April, wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz zu einer Fahrzeugbergung in die Industriestraße alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Wagen bei der Ausfahrt des Ressourcenparks Leibnitz von der Fahrbahn ab, stürzte in ein Regenrückhaltebecken und blieb dort manövrierunfähig stecken. „Mithilfe von Hebebändern und dem Kran des Schweren Rüstfahrzeuges konnte das Fahrzeug rasch und schonend wieder auf die Fahrbahn gehoben werden. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Die Fahrt konnte im Anschluss an die Bergearbeiten fortgesetzt werden“, berichtet die Stadtfeuerwehr Leibnitz. Während des Einsatzes musste die Einfahrt zum Ressourcenpark Leibnitz vorübergehend gesperrt werden.

Bild auf 5min.at zeigt eine Fahrzeugbergung.
©Stadtfeuerwehr Leibnitz
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