Ressourcenpark gesperrt: Wagen landet in Regenrückhaltebecken

Am Samstagvormittag, 11. April, wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz zu einer Fahrzeugbergung in die Industriestraße alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Wagen bei der Ausfahrt des Ressourcenparks Leibnitz von der Fahrbahn ab, stürzte in ein Regenrückhaltebecken und blieb dort manövrierunfähig stecken. „Mithilfe von Hebebändern und dem Kran des Schweren Rüstfahrzeuges konnte das Fahrzeug rasch und schonend wieder auf die Fahrbahn gehoben werden. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Die Fahrt konnte im Anschluss an die Bergearbeiten fortgesetzt werden“, berichtet die Stadtfeuerwehr Leibnitz. Während des Einsatzes musste die Einfahrt zum Ressourcenpark Leibnitz vorübergehend gesperrt werden.

©Stadtfeuerwehr Leibnitz