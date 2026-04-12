Schwerer Verkehrsunfall: Fahrzeugwrack und Trümmer auf der Fahrbahn

Mehrere Einsatzkräfte rückten in der Samstagnacht zum Einsatz auf die Mariazeller Straße (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus). Laut ersten Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Mariazell kam es dort zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein Auto wurde bei dem Vorfall stark beschädigt und Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn verstreut, wie Aufnahmen des Einsatzes zeigen. Wie viele Personen verletzt wurden und wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell nicht bekannt.