/ ©FF Mariazell/Raffinger
Schwerer Verkehrsunfall: Fahrzeugwrack und Trümmer auf der Fahrbahn
Am Samstag, dem 11. April eignete sich um 22.30 Uhr in Mariazell auf der Mariazeller Straße B20, höhe Mariazeller Blick, ein schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten.
Mehrere Einsatzkräfte rückten in der Samstagnacht zum Einsatz auf die Mariazeller Straße (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus). Laut ersten Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Mariazell kam es dort zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein Auto wurde bei dem Vorfall stark beschädigt und Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn verstreut, wie Aufnahmen des Einsatzes zeigen. Wie viele Personen verletzt wurden und wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell nicht bekannt.
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