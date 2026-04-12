Warnung: Hohe Waldbrandgefahr in der Steiermark

In weiten Teilen der Steiermark herrscht aktuell ein deutlich erhöhtes Risiko für Wald- und Vegetationsbrände. Besonders kritisch ist die Lage in der Mur-Mürz-Furche sowie in den südlicheren Regionen des Bundeslandes. Grund dafür sind die anhaltend geringen Niederschläge seit Anfang März in Kombination mit teils ungewöhnlich warmen Temperaturen. Die Folge: Böden, Wiesen und abgestorbene Pflanzenreste sind vielerorts stark ausgetrocknet und damit extrem leicht entzündlich. Fachleute warnen, dass bereits kleinste Zündquellen ausreichen können, um Brände zu entfachen. Kommt zusätzlich Wind auf, steigt die Gefahr weiter an, selbst kleine Glutnester können sich dann rasch ausbreiten und größere Flächen erfassen.

Feuerverbot in waldnahen Gebieten

Auch die kurzfristig angekündigten Regenfälle werden nach Einschätzung von Experten kaum ausreichen, um die angespannte Situation nachhaltig zu entschärfen. Aus diesem Grund gilt derzeit in der gesamten Steiermark ein strenges Verbot für offenes Feuer im Wald und in waldnahen Gebieten. Dazu zählen unter anderem das Rauchen, Grillen, das Entzünden von Lagerfeuern sowie das Verbrennen von Pflanzenresten. Die Behörden appellieren eindringlich an die Bevölkerung, diese Vorschriften einzuhalten, um Brände zu verhindern.