Hartberg-Coach im Interview: „WIRD IN ZUKUNFT SCHWER ZU TOPPEN SEIN…“

Manni Schmid kann aus wenig viel machen – und spricht Klartext, wenn es sein muss. Vor dem Kracher gegen Sturm gibt der Hartberg-Coach im 5-Minuten-Interview spannende Einblicke.

Er ist dafür bekannt, aus wenig viel zu machen. Auf gut deutsch gesagt: Aus Sch.. Gold. Manni Schmid ist ein langjähriger Fachmann in der Fußballbranche, als Ex-Co von Peter Stöger in Köln und Dortmund am Start gewesen. Und er ist nach der undankbaren Station als Aufbauhelfer beim inzwischen wieder heillos brach liegenden WAC nun in Hartberg erfolgreich. Doch „Schmidl“ ist nicht nur der liebe Kerl von nebenan, der Top-Coach legt den Finger auch in die Wunden, wenn es sein muss. Das Interview vor dem Sonntags-Kracher gegen Meister Sturm!

Interview mit Manfred Schmid

Hartberg hat die Lizenz bekommen, aber du legst den Finger in die Wunden, was muss sich im Klub weiter verbessern?

Schmid: Eine Lizenz ist die Grundvoraussetzung und ist super, dass wir alles erfüllt haben. Mir geht’s aber mehr darum die Arbeitsbedingungen zu verbessern und damit meine ich nicht nur die des Trainers, sondern vor allem für die Spieler. Wir reden ja immer von Weiterentwicklung und von Ausbildung. Da müssen wir schauen, dass wir die grundlegende Dinge schnellstmöglich verbessern.

Fühlst du dich ausreichend geschätzt? Als du kamst, lag der Klub sportlich in Trümmern, jetzt spielt man gegen den Champion in der Meistergruppe.

Schmid: Die letzten internen Gespräche waren sehr respektvoll. Bekomme auch täglich mit, wie sehr sich hier in Hartberg die Leute über die Erfolge freuen. Das Cupfinale werden sie alle nie vergessen. Jetzt können sich alle völlig relaxed die Spiele anschauen, keine Rede von Abstiegskampf. Anstelle dessen haben wir 5 Heimspiele gegen die Besten der Besten. Das alles wird in Zukunft schwer zu toppen sein und das wissen hier auch die Meisten.

Wann sieht man dich mal als Chef in England oder Deutschland?

Schmid: Das liegt ja nicht nur an mir (lacht). Aber wenn die Frage ist, ob ich es mir zutraue, auch im Ausland erfolgreich zu sein als Cheftrainer: auf jeden Fall, da habe ich überhaupt keine Zweifel.

Hat Dir die Assistenz unter Stöger geschadet in der Karriere, um selbst einen Weg wie Glasner, Hasenhüttl, Hütter oder Ilse zu gehen?

Schmid: Das sehe überhaupt nicht so. Es ist halt ein anderer Weg. Aber so konnte ich schon damals hautnah ganz viele Dinge lernen, viel ausprobieren, meine Erfahrungen machen. Ich möchte das alles nicht missen. Peter hat mir auch viel freie Hand gelassen, ich war ja kein Co-Trainer, der im Training nur zwei Hüterl aufgestellt hat.

Tut dir ein Avdijaj leid, wenn du die Entwicklung in Wolfsberg siehst, nachdem er Hartberg ja verlassen hatte?

Schmid: Er wollte diesen Schritt nach Wolfsberg machen und das hab ich auch verstehen können. Er ist zum Cupsieger gewechselt, internationale Spiele waren dabei. Wie sich das alles entwickelt hat, war nicht vorherzusehen.

Du kennst Florian Kainz aus der Kölner Zeit, würdest du ihn in die Steiermark zurückholen fürs Trainerteam?

Schmid: Florian ist ein Super-Typ, der seinen Weg weiter machen wird, wenn er das auch so will. Wie schnell das funktioniert ist eine andere Geschichte. Das hängt schließlich auch von ihm ab.

Die Ergebnisse international sind grausam, der Zuschauerschnitt heimisch mehr als mau. Muss die WM für den österreichischen Fußball die Bühne für echte nachhaltige Verbesserungen und eine Professionalisierung des Liugabetriebs sein?

Schmid: „Ich befürchte leider, dass das Eine mit dem Anderen wenig zu tun haben wird. Die Liga, vor allem aber die Vereine müssen sich schon selbst entwickeln und bei der Nase nehmen. Wir waren ja vor ein paar Jahren international total konkurrenzfähig, natürlich hauptsächlich bedingt durch die jahrelangen starken Auftritte der Salzburger. Aber in kann mich auch an große Erfolge von Sturm, LASK oder WAC erinnern. Daran haben wir nicht anschließen können. Vielleicht ist das aber auch mal normal in so einer kleinen Liga, in einem kleineren Land. Brauchen nur in die Schweiz zu schauen, da ist es ähnlich und es ist gut vergleichbar“.