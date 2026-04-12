Frühlingswetter in der Steiermark? Das bringt die neue Woche

Temperaturen bis zu 21 Grad, Sonne oder doch eher Regen? Was die Steiermark kommende Woche für Wetter erwartet, erfährst du hier.

Nach einem sonnigen Sonntag startet die neue Woche mit dichten Wolken, zwischendurch kann sich aber auch die Sonne zeigen. Die längsten sonnigen Phasen soll es in den südlichen Landesteilen sowie in der nördlichen Obersteiermark geben. Dort ist allerdings auch föhniger Südwind möglich, wie die Meteorologen von der GeoSphere Austria wissen. Bis zum Abend soll es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf zwischen 15 und 20 Grad, am mildesten wird es dabei im Ennstal.

Regen am Dienstag in der Steiermark

Auch am Dienstag wird es überwiegend bewölkt. „Sonnige Auflockerungen bleiben die Ausnahme“, heißt es. Außerdem gilt: Regenschirm nicht vergessen, denn es werden Regenschauer erwartet, die meisten davon in der Obersteiermark. In der Früh hat es zwischen 5 und 10 Grad, die Höchstwerte liegen am Nachmittag meist zwischen 13 und 17 Grad.

©Fotomontage Canva/Günther Mallweger Kommende Woche sollten die Steirer einen Regenschirm einpacken.

Sonne und Regen am Mittwoch

Zur Mitte der Woche soll sich die Sonne wieder etwas häufiger zeigen, trotzdem bleiben viele Wolken im Spiel, die auch einzelne Regenschauer bringen können – vor allem im Bergland. In der Früh liegen die Temperaturen bei 5 bis 10 Grad. „Bei mäßigem Wind aus Ost erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag auf 13 bis 18 Grad“, so die Experten.

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Wechselhaftes Wetter am Donnerstag

Auch der Donnerstag ist von unbeständigem Wetter geprägt. Laut den Meterologen wechseln sich dichte Wolken und sonnige Phasen einander rasch ab. Es kann immer wieder zu kurzen Regenschauern kommen. Dabei soll es im äußersten Südosten am ehesten trocken bleiben. Die Temperatur liegen in der Früh bei 4 bis 9 Grad und klettern im Laufe des Tages auf 14 bis 20 Grad.

Bis zu 21 Grad am Freitag in der Steiermark

„Auch der Freitag dürfte aus heutiger Sicht von schwachem Störungseinfluss geprägt sein“, heißt es. Es soll also weiterhin einen Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken geben. Dazu kann es auch zum einen oder anderen Regenschauer kommen. Nach Frühwerten zwischen 4 und 9 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 15 bis 21 Grad.