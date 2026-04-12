Existenz bedroht: „Mein Herz brennt für dieses Geschäft“

Ein schwerer Schlag für die junge Unternehmerin Lisa: Die komplette Kühlung ist im vergangenen Dezember plötzlich ausgefallen. Damit stand die Nahversorgung in St. Margarethen auf der Kippe. Jetzt werden Spenden gesammelt.

Es war eigentlich ein gewöhnlicher Dienstag nach einem verlängerten Wochnende, als ihr Tag mit einem Schock begann: Sie kam um halb sechs Uhr früh ins Geschäft und bemerkte, dass der Motor der Kühlung kaputt war. „Die gesamte Feinkost, Milch und Käse sowie alle Kühlhäuser hatten keinen Strom. Im ersten Moment dachte ich: Das war es jetzt“, schildert sie im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“. Das bedeutete zunächst, dass alle Lebensmittel noch am selben Tag entsorgt werden mussten, da unklar war, wie lange die Kühlung bereits ausgefallen war und nichts mehr verkauft werden konnte. Und das ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft. Viele Bestellungen der Kunden mussten storniert werden.

Die Menschen sind auf Nahversorger angewiesen

Klar ist aber, dass ein solcher Schaden für eine junge Frau existenzbedrohend ist. Denn für die alten Geräte, die im Geschäft verwendet wurden, gibt es keine Versicherungen, die den Schaden übernimmt. Sie hat den Laden erst im Februar 2024 übernommen, Aufgeben kam für sie daher nicht infrage. Immerhin trägt sie Verantwortung für ein Team mit sieben Mitarbeitern. „Außerdem sind wir der letzte Nahversorger, mein Herz brennt für dieses Geschäft“, sagt Lisa im Interview. Vor allem Menschen ohne Auto sind auf sie und ihr Geschäft angewiesen.

Schaden ist existenzbedrohend: „Bitte spendet für Lisa“

Besonders berührend: Das gesamte Team kam nach dem Vorfall zusammen, auch Freunde und Familie halfen mit. Zudem soll auch die Gemeinde finanzielle Unterstützung angeboten haben. Neben Spenden von Freunden wurde auch ein Aufruf auf GoFundMe gestartet: „Bitte spendet für Lisa, damit wir sie finanziell unterstützen bei dem Schaden, der entstanden ist.“