Kein Treffer im Duell: Sturm und Hartberg trennen sich torlos

Ein Steirer-Duell, auf das viele gewartet haben: Der SK Puntigamer Sturm Graz hat am Sonntag, dem 12. April 2026, den TSV Hartberg in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga in Graz-Liebenau empfangen.

Sturm Graz führt aktuell die Tabelle an. Hartberg liegt auf dem letzten Platz. Auch der Blick auf die direkte Bilanz spricht bereits vor dem Spiel klar für Sturm: In insgesamt 23 Duellen gingen die Grazer 14 Mal als Sieger vom Platz, fünf Mal gewann Hartberg, vier Begegnungen endeten ohne Sieger. Zudem ist Sturm seit elf Spielen gegen den TSV ungeschlagen. Mehr dazu hier: Steirer-Duell: Sturm will Serie gegen Hartberg ausbauen.

Hartberg verteidigt stark gegen Sturm Graz

Sturm Graz startet stark in die erste Halbzeit. Bereits in der sechsten Minute kommt es zum ersten Schuss im Spiel, doch der Ball geht weit daneben. Aber auch die Hartberger sind in guter Form. Sie verteidigen nicht nur, sondern kämpfen sich immer wieder vor das gegnerische Tor, allerdings ohne große Torchancen oder Gefahr für die Grazer. Diese tun sich ebenfalls schwer, gute Chancen herauszuspielen, und erhöhen gegen Ende der ersten Halbzeit wieder leicht den Druck. Trotz der starken Bemühungen beider Mannschaften geht es torlos in die Pause.

Viele Chancen – doch es kam zu keinem Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit zeigt sich dasselbe Bild: Sturm musste intensiv gegen den tief stehenden Hartberger Block ankämpfen. Rund um die 60. Minute kam es bei beiden Mannschaften zu Spielerwechseln. In der 72. Minute kam es zu einem ersten Treffer: Nach einem Eckball für Hartberg versenkt Schopp den Ball im Tor. Der Schiedsrichter hat den Treffer jedoch wegen eines Schubsers von Schopp gegen Mitchell wieder aberkannt. Auch die Grazer hatten eine gute Chance, doch wenige Zentimeter fehlten zum Treffer. Nach einigen weiteren Spielerwechseln ging es schließlich in eine sechsminütige Nachspielzeit. Doch auch diese Zeit schien nicht mehr zu reichen und das Spiel endete mit einem 0:0.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 16:35 Uhr aktualisiert