Ella Häkkinen feiert Rennpremiere am Red Bull Ring

Am Wochenende war einiges los in Spielberg, denn es fanden insgesamt elf Rennentscheidungen statt. Mit dabei in der F4 war die Tochter eines zweifachen Formel-1-Weltmeisters.

Für die 15-jährige Tochter des zweifachen F1-Weltmeisters Mika Häkkinen war es bei der Rundstreckentrophy vom 10. bis 12. April am Red Bull Ring ihr Formelsport-Debüt. Es war ihr erstes Rennen in der F4, ihr Vater hat zuvor nämlich 1998 und 2000 zwei Siege auf der steirischen Rennstrecke zu verbuchen. Jetzt war seine Tochter mit gleich mit Stockerlplätzen dran. Übrigens: Ella Häkkinen ist das jüngste Mitglied des McLaren-Nachwuchsprogramms auf dem Weg in die F1 Academy. Die junge Rennfahrerin hat sich bereits im Kartsport mit europaweiten Siegen und Podiumsplätzen einen Namen gemacht.

©F4 CEZ Ella Häkkinen feierte ihre F4-Rennpremiere am Red Bull Ring.

Rennen in Spielberg am Wochnende

Die zentraleuropäische Formel-4-Meisterschaft ist eine FIA-zertifizierte Nachwuchsserie und gilt als Sprungbrett in den Formelsport. Neben der F4 CEZ gastieren weitere sehenswerte Motorsportserien im Rahmen der Rundstreckentrophy 2026 am Red Bull Ring. Am Freitag, 10. April, stand ein reiner Testtag am Programm. Am Samstag und Sonntag wurde um Siege gekämpft, Fans durften sich dabei serienübergreifend auf insgesamt elf packende Rennentscheidungen freuen. Die GT Cup Series mit Austrian GT, der Clio Cup Bohemia Markenpokal sowie der Austria Formel Cup und die italienische Formelsport-Serie TopJet F2000.