Plötzlich regungslos: Skifahrerin (58) stirbt auf der Piste

Ein tragischer Vorfall ereignete sich auf der Skipiste am Hauser Kaibling. Eine Skifahrerin stürzte und blieb regungslos liegen. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Doch der Unfall war wohl nicht der Grund für den Tod.

In Haus im Ennstal kam es zu einem tödliche Vorfall auf der Piste.

In Haus im Ennstal kam es zu einem tödliche Vorfall auf der Piste.

Am Sonntagvormittag war die 58-jährige Niederösterreicherin auf der Skipiste am Hauser Kaibling (Bezirk Liezen, Steiermark) unterwegs. Auf der Abfahrt vom westlichen Gipfelhang in Richtung der Kaibling Alm überfuhr sie zwei Hügel. „Dabei wurde sie leicht ausgehoben. Nach dem Wiederaufkommen auf der Piste sackte sie plötzlich zusammen und blieb regungslos liegen“, informiert die Polizei.

Jede Hilfe kam zu spät

Es wurden sofort Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer sowie der Pistenrettung und einer Ärztin durchgeführt. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur mehr ihr Tod festgestellt werden. Der Leichnam wurde ins Tal gebracht. „Eine durchgeführte Leichenbeschau ergab, dass die 58-Jährige einen Herzinfarkt erlitten haben dürfte“, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 19:32 Uhr aktualisiert