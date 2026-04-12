Montag bringt Sonne und Wolken in die Steiermark

Die Steirer müssen sich am Montag auf eher bewölktes Wetter einstellen. Ab und zu kann sich die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen bei etwa 20 Grad.

Die neue Woche startet mit dichten Wolken, zwischendurch kann sich aber auch die Sonne zeigen. Die längsten sonnigen Phasen soll es in den südlichen Landesteilen sowie in der nördlichen Obersteiermark geben. Dort ist allerdings auch föhniger Südwind möglich, wie die Meteorologen von der GeoSphere Austria wissen. Bis zum Abend soll es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf zwischen 15 und 20 Grad, am mildesten wird es dabei im Ennstal.