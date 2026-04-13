Nach Alko-Unfall: Feuerwehr befreite Schwerverletzten aus Wrack

Sonntagnacht, am 12. April 2026, kam ein alkoholisierter 23-Jähriger mit einem Auto im Bezirk Deutschlandsberg von der Fahrbahn ab, verunfallte und verletzte sich dabei schwer

Gestern Nacht nahm ein alkoholisierter 23-Jähriger das Auto eines Freundes in Betrieb und baute einen schweren Unfall.

Gestern Nacht nahm ein alkoholisierter 23-Jähriger das Auto eines Freundes in Betrieb und baute einen schweren Unfall.

Gegen 21.30 Uhr nahm der 23-jährige Deutschlandsberger den Wagen seines Freundes unbefugt in Gebrauch und fuhr von dessen Wohnadresse in Richtung Wies, teilt die Polizei mit. Dabei dürfte er links von der Fahrbahn abgekommen sein, einen Straßenleitpflock touchiert haben und gegen einen Wasserdurchlass geprallt sein.

Alkomattest wurde verweigert

Das Fahrzeug kam bei einer Straßenböschung zum Stillstand. Die Freiwillige Feuerwehr Pitschgau-Haselbach befreite den schwer verletzten 23-Jährigen aus dem Fahrzeug. Er wurde von Kräften des Grünen Kreuzes erst versorgt. Ein Alkovortest ergab eine starke Alkoholisierung. Ein Alkomattest sowie Angaben zum Unfallhergang wurden vom Verletzten verweigert, so die Beamten weiter. Desweiteren wurde bekannt, dass der 23-Jährige keine Lenkberichtigung besaß. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 07:20 Uhr aktualisiert