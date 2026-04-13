Kapfenberger Bergstraße wurde zum Verhängnis: Auto überschlägt sich

Ein Auto kam Sonntagabend von der Fahrbahn auf einer Bergstraße ab, überschlug sich und landete am Dach. Drei Personen wurden verletzt, konnten sich aber selbst aus dem Wrack befreien.

Ein Verkehrsunfall auf einer Bergstraße in Kapfenberg hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Ein Auto kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen, die bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Sie konnten das Auto jedoch selbstständig verlassen und wurden vor Ort vom Roten Kreuz medizinisch versorgt.

©FF KAPFENBERG-STADT Das Auto wurde mithilfe eines Krans des schweren Rüstfahrzeugs geborgen.

Drei Verletzte nach Unfall

Die alarmierte Feuerwehr Kapfenberg-Stadt rückte mit insgesamt drei Fahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Bergung des Unfallfahrzeugs. Das Auto wurde mithilfe eines Krans des schweren Rüstfahrzeugs geborgen. Für den anschließenden Abtransport sorgte ein örtliches Abschleppunternehmen. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.