Skurriler Fall: Dreifach-Mama drohte Gefängnis wegen Frisbee

Was wie eine alltägliche Szene beginnt, entwickelt sich in der Steiermark zu einem Fall mit weitreichenden Konsequenzen. Ein Kinderspielzeug, ein kurzer Streit und plötzlich steht eine alleinerziehende Mutter vor Gericht.

Es war ein gewöhnlicher Tag in einem Innenhof. Kinder spielten, ein Frisbee wechselte den Besitzer und genau das wurde zum Auslöser einer Eskalation. Ein fremdes Kind hielt die Scheibe der Kinder der Frau in der Hand und wollte sie trotz mehrmaliger Aufforderung nicht zurückgeben. Die Situation wurde angespannter, die Nerven lagen offenbar blank. Dann kam es zu einem Moment, der später vor Gericht genau unter die Lupe genommen wurde: Die Mutter griff ein, packte den Buben und entriss ihm das Frisbee, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Dabei erlitt das Kind einen Kratzer an der Schulter. Dies hatte weitreichende Folgen für die dreifach Mama.

Anzeige, Verfahren und ein drastisches Urteil

Aus dem Vorfall wurde ein Fall für Polizei und Justiz. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Nötigung und Körperverletzung. Vor dem Landesgericht für Strafsachen Graz kam es schließlich zum Urteil, mit einem Ergebnis, das viele überraschte: Die Mutter wurde zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon sollten zwei Monate tatsächlich verbüßt werden. Ein Grund für die strenge Entscheidung: Die Tat fiel in eine Zeit, in der gegen die Frau noch zwei laufende Probezeiten bestanden.

Noch dramatischer: Kinder vorübergehend abgenommen

Doch nicht nur das Strafverfahren belastete die Familie. Der Vorfall hatte auch Konsequenzen im privaten Bereich: Zwischenzeitlich wurden der Frau ihre drei Kinder vorübergehend abgenommen. Für eine alleinerziehende Mutter eine besonders belastende Situation, emotional wie existenziell. Die Verteidigung gab sich mit dem Urteil nicht zufrieden und legte schließlich Berufung ein. Im Fokus stand dabei die Höhe der Strafe. Vor dem Oberlandesgericht Graz wurde der Fall erneut geprüft und diesmal anders bewertet. Die Richter kamen zum Schluss, dass die ursprüngliche Strafe zu hoch angesetzt war. Das neue Urteil: Fünf Monate Freiheitsstrafe, zur Gänze bedingt. Damit bleibt der Mutter eine Haftstrafe erspart.

Große Erleichterung für die Familie

Die Entscheidung bedeutet für die Betroffene einen Neuanfang. Sie muss nicht ins Gefängnis und konnte inzwischen auch ihre Kinder wieder zu sich holen. Für ihren Anwalt war das Urteil entscheidend: Der Haftantritt hätte für die Familie schwerwiegende Folgen gehabt.