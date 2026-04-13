Jahrzehnte geschuftet: Schlosser in der Steiermark kämpft um Pension

Er hat sein ganzes Leben gearbeitet. Seit seiner Lehre stand er als Schlosser täglich in der Werkstatt, umgeben von Staub, Metall und Schweißrauch, bis der 60-Jährige beschloss sich für seine Rechte einzusetzen.

Über viele Jahre hinweg war der heute 60 Jahre alte Mann aus Mureck genau jenen Belastungen ausgesetzt, die körperlich fordern und gesundheitlich nachwirken.

Über viele Jahre hinweg war der heute 60 Jahre alte Mann aus Mureck genau jenen Belastungen ausgesetzt, die körperlich fordern und gesundheitlich nachwirken.

Über viele Jahre hinweg war der heute 60 Jahre alte Mann aus Mureck genau jenen Belastungen ausgesetzt, die körperlich fordern und gesundheitlich nachwirken. Feine Partikel in der Luft, Rauch, schwere Arbeit, Dinge, die zum Alltag gehörten. Doch was lange selbstverständlich war, wurde mit den Jahren zur Belastung. Die Beschwerden nahmen zu, das Atmen fiel schwerer. Ein normales Weiterarbeiten war irgendwann kaum mehr möglich.

Antrag abgelehnt

Der 60-Jährige zog die Konsequenz stellte einen Antrag auf Schwerarbeitspension. Für viele Menschen in körperlich belastenden Berufen ist sie die einzige Möglichkeit, früher aus dem Arbeitsleben auszusteigen. Doch die Antwort fiel ernüchternd aus: Der Antrag wurde abgelehnt. Ein Rückschlag, nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Denn damit stand plötzlich die Frage im Raum, wie es weitergehen soll.

Der Weg zur Anerkennung

Auf Anraten der Arbeiterkammer Steiermark wandte sich der Mann schließlich an die AUVA. Dort wurde seine Situation neu bewertet, mit einem entscheidenden Ergebnis: Die gesundheitlichen Probleme wurden als Berufskrankheit anerkannt. Ein wichtiger Schritt, der alles veränderte. Mit diesem Bescheid kam Bewegung in die Sache. In weiterer Folge konnte eine außergerichtliche Einigung mit der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) erzielt werden. Das Ergebnis: Die Schwerarbeitspension wurde dem 60-Jährigen schließlich doch zugesprochen.