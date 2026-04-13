Flammeninferno in Penzendorf: Wirtschaftsgebäude völlig zerstört

Dichte Rauchschwaden, lodernde Flammen und ein Wettlauf gegen die Zeit: Ein Brand hat am Montag in Penzendorf für einen Großeinsatz gesorgt. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, stand ein Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand.

Gegen 5 Uhr früh wurde Alarm geschlagen. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf das gesamte Gebäude über. Für die Einsatzkräfte war schnell klar: Ein Retten des Objekts ist nicht mehr möglich. Das Wirtschaftsgebäude wurde vollständig zerstört und brannte komplett nieder.

Großeinsatz mehrerer Feuerwehren

Gleich drei Feuerwehren standen im Einsatz: Penzendorf, Hartberg und Pöllau. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Ihr Fokus lag darauf, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf die Umgebung zu verhindern. Besonders kritisch war die Lage, weil sich direkt neben dem Brandobjekt ein Waldstück befindet. Die Flammen drohten, auf die Vegetation überzugreifen. Die Feuerwehr setzte alles daran, eine Ausbreitung zu verhindern, unter erschwerten Bedingungen. Denn die Wasserversorgung gestaltete sich schwierig, was die Löscharbeiten zusätzlich herausfordernd machte.

Keine Verletzten: Ursache unklar

Trotz der dramatischen Szenen gibt es auch eine gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Ursache ist bislang unklar. Auch nach dem Löschen der Flammen blieb für die Einsatzkräfte noch viel zu tun. Glutnester mussten bekämpft und die Brandstelle gesichert werden.