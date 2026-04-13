Wasserrohrbruch in Wagna: Steirische Haushalte derzeit ohne Wasser

Für viele Bewohner kam der Ausfall völlig überraschend: Wasserhähne blieben trocken, Haushalte standen kurzfristig ohne Versorgung da. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Schadens rückten die Mitarbeiter der Leibnitzerfeld Wasserversorgung aus. Vor Ort wurde intensiv daran gearbeitet, die beschädigte Leitung zu reparieren und die Versorgung so rasch wie möglich wiederherzustellen.

Erste Entwarnung für viele Haushalte

Wie die Gemeinde Wagna auf Anfrage von 5 Minuten mitteilt, konnte die Lage bereits teilweise entschärft werden: Ein Großteil der betroffenen Haushalte hat inzwischen wieder Wasser. Für die restlichen betroffenen Bereiche heißt es allerdings noch Geduld bewahren. Laut Gemeinde wird es noch rund zwei Stunden dauern, bis die Wasserversorgung im gesamten betroffenen Gebiet wieder vollständig hergestellt ist. Die Arbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren. Im Fokus der Störung steht weiterhin der Bereich Leitring, wo die Auswirkungen am deutlichsten spürbar waren. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich darauf, auch die letzten Haushalte wieder ans Netz zu bringen.